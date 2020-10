Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos rumores mais persistentes do PlayStation 5 que circulou nos últimos meses afirmava que o console de próxima geração não seria compatível com o de última geração - pelo menos, não no mesmo nível da família Xbox.

No entanto, isso agora foi totalmente e totalmente desmascarado, com a Sony garantindo que sua próxima máquina seja totalmente compatível com jogos PS4 - bem, quase.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a compatibilidade com versões anteriores do PS5.

Ao contrário de relatórios anteriores, o PlayStation 5 é compatível com versões anteriores com a grande maioria dos jogos PS4. E esse é o caso desde o lançamento.

Tal como acontece com o Xbox Series X e S, a compatibilidade com versões anteriores é provavelmente através da emulação, o que significa que alguns recursos e / ou jogos podem não funcionar ou podem apresentar alguns bugs. No entanto, por outro lado, você também pode usar o recurso Game Boost do PS5 em alguns títulos do PS4 para reproduzi-los em uma taxa de quadros mais alta ou mais suave.

Os jogos PS4 podem ser jogados usando o controlador DualSense que vem com o PS5 ou um controlador DualShock 4 (ou equivalente de terceiros). No entanto, é importante notar que o DualShock não pode ser usado para jogar jogos PS5.

Tanto o PS5 padrão quanto o Digital Edition são capazes de rodar jogos PS4, mas você só pode reproduzir títulos de disco na máquina anterior, é claro.

Os jogos PSVR podem ser reproduzidos no PS5 - veja os detalhes abaixo.

O fone de ouvido PlayStation VR é totalmente compatível com o PS5. No entanto, ele só funcionará com a câmera PS (como com o PS4) e um adaptador - não funcionará com o acessório de câmera HD do próprio PS5.

Os controladores PlayStation Move e PSVR Aim Controller funcionarão com jogos PSVR no PS5. Você também pode usar um DualShock 4.

Se você tiver a edição padrão do PlayStation 5, poderá inserir qualquer jogo PS4 que tenha no disco em seu console e eles serão instalados e executados (exceto aqueles na lista "não funcionando" abaixo. Você precisará inserir o disco cada vez que você deseja jogar o jogo.

Se você tem a edição digital e / ou versões digitais para download de jogos PS4, é necessário acessar sua biblioteca de jogos na tela inicial e ver todos os jogos compatíveis disponíveis para download.

Você também pode transferir seus jogos de um PS4 ou PS4 Pro para o PS5 para evitar ter que baixá-los novamente.

Existem dois métodos, seja por transferência Wi-Fi de um console para outro, ou copiando seus jogos em um disco rígido externo USB e, em seguida, conectando-o ao PS5.

É importante notar também que alguns jogos PS4 em sua biblioteca serão elegíveis para uma atualização gratuita para suas versões PS5. Haverá uma opção de atualização no hub de jogo para cada título compatível.

Assim como os próprios jogos, você pode transferir seus dados salvos de um PS4 para o PS5 e continuar jogando de onde parou.

Ainda estamos aguardando a confirmação se os salvamentos em nuvem do PS4 podem ser baixados para um PS5 (para membros do PS Plus). Ficaríamos muito surpresos se não, no entanto.

Com mais de 4.000 jogos PS4 disponíveis para jogar no PS5, não podemos listá-los todos aqui. Na verdade, é mais fácil listar aqueles que NÃO funcionam.

Estes são os jogos PS4 confirmados como NÃO funcionando no PlayStation 5 (em 12 de outubro de 2020):

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

DWVR

Hitman Go: Edição Definitiva

Jantar do Joe

Basta lidar com isso!

Robinson: a jornada

Shadow Complex Remasterizado

Shadwen

TT Ilha de Man - Passeio na Borda 2

Nós cantamos

Assim como os jogos PS4 que você pode ter comprado ao longo dos anos, todos os proprietários de PS5 com assinatura do PlayStation Plus terão acesso gratuito aos seguintes títulos AAA - todos com compatibilidade retroativa:

Batman: Arkham Knight

Bloodborne

Battlefield 1

Dias que se foram

Detroit: Torne-se Humano

Fallout 4

Final Fantasy 15

Deus da guerra

Segundo filho infame

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

4 Uncharted: O fim de um ladrão

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

O Último Guardião

The Last of Us Remasterizado

Até o amanhecer

A Sony ainda não confirmou se o suporte para jogos legados do PlayStation está em desenvolvimento. No entanto, com o serviço de jogos em nuvem PS Now planejado para o PS5, pode ser que os jogos para PlayStations de gerações anteriores estejam disponíveis por meio dessa plataforma.

Escrito por Rik Henderson.