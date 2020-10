Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony publicou sua própria desmontagem de um console PlayStation 5 para mostrar como será fácil de manter e até reparar.

O vídeo, apresentado em japonês, mas com legendas do YouTube no idioma de sua escolha, o desmontagem revela que ambos os lados de plástico do PS5 podem ser facilmente removidos, para expor a enorme unidade de ventilador que ocupa uma parte significativa do topo do console (quando vertical).

Existem também dois "coletores de poeira" - orifícios na lateral que podem ser aspirados para remover partículas indesejadas e entupimento. Se você já ouviu o PS4 Pro dando a melhor impressão de uma Guerra do Vietnã Heuy decolando, você vai perceber o quão importante isso pode ser para evitar que o console superaqueça.

No momento, não temos certeza se o Xbox Series X ou S oferece acesso semelhante aos seus ventiladores para limpeza.

Também veremos o slot de expansão de armazenamento interno, que pode aceitar qualquer placa SSD PCIe 4.0 M.2 pronta para uso - que é mais barata do que a alternativa externa de 1 TB vendida pelo Xbox e Seagate.

A outra coisa que você mais uma vez nota sobre o console durante o processo de desmontagem é o quão grande ele é. Isso é explicado - é para garantir que o fluxo de ar seja mais silencioso do que qualquer PS4 e funcione com desempenho máximo.

Agora mal podemos esperar para colocar nossas mãos em um.

Escrito por Rik Henderson.