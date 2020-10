Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos grandes avanços que o PlayStation 5 e o Xbox Series X / S estão trazendo para os jogos de console é o 120fps.

Embora ambos tenham como objetivo principal a reprodução estável de 4K 60fps (1440p60 no caso da Série S), todos eles são capazes de aumentar ainda mais a taxa de quadros. Mas, que ressalvas virão com isso, e do que você precisa para jogar da melhor forma?

Nós explicamos tudo bem aqui.

As taxas de quadros mais rápidas sempre foram o Santo Graal para os desenvolvedores de jogos, com certos tipos de jogos - atiradores, pilotos, etc. - se beneficiando muito da ação mais suave possível. Mais quadros por segundo na tela equivalem a uma apresentação muito mais suave e uma experiência de jogo mais responsiva.

Os jogadores de PC já estão familiarizados com taxas de quadros extremas, com muitos jogos tendo fps desbloqueados para que possam rodar tão bem quanto seu hardware permitir, mas os consoles tradicionalmente tentam atingir 60 fps no máximo. A maioria bloqueia as taxas de quadros em 30fps.

No entanto, os consoles de próxima geração têm o grunhido gráfico extra para ir um passo além e oferecer jogos de até 120fps. Isso efetivamente significa que, para cada quadro que você vê em um jogo Xbox One ou PS4 padrão, você verá quatro no PS5 ou Xbox Series X / S. E isso significa que a ação, como uma bala disparada de uma arma ou carro rival cruzando seu capô, será mostrada com mais precisão e poderá reagir mais rapidamente.

Existem ressalvas. Para começar, mesmo com suas proezas gráficas, os jogos rodando a 120fps na próxima geração terão que diminuir a resolução (normalmente para um máximo de 1080p) como compensação. Além disso, você precisará de uma TV ou monitor com uma taxa de atualização que corresponda à taxa de quadros do jogo. Portanto, você precisa procurar uma tela com uma taxa de atualização de 120 Hz ou mais - para que a TV possa atualizar a tela em sincronia com cada quadro.

Existem muitos monitores de jogos que exibem uma atualização de 120 Hz ou mais. No entanto, existem muito menos TVs.

Na verdade, apenas as TVs mais recentes são capazes de taxas de atualização de 120 Hz e, mesmo assim, apenas algumas. A LG tem 120 Hz em suas TVs OLED carro-chefe, a Samsung oferece o mesmo em alguns de seus gama-toppers QLED, enquanto a Sony garantiu que alguns de seus aparelhos estejam prontos para "PlayStation 5".

Existem dois fatores importantes nisso. Uma TV precisa de um painel rápido e responsivo para atualizar tão rapidamente e só recentemente eles começaram a aparecer no mercado. E, para ser capaz de ler o sinal do PS5 ou do Xbox Series X / S, você precisa de pelo menos conectividade HDMI 2.0 (para 1080p a 120fps). HDMI 2.1 é necessário para 4K a 120fps, mas como dissemos acima, os consoles não irão empurrar 120fps em resoluções máximas - pelo menos não inicialmente.

A melhor aposta é olhar a folha de especificações de qualquer TV 2020 que você está pensando em comprar e, enquanto você está fazendo isso, verifique se o aparelho também tem suporte para taxas de atualização variáveis e um modo de baixa latência - eles também serão útil para jogos de última geração.

Aqui estão algumas TVs para verificar (que suportam taxas de atualização de 120 Hz):

Esta TV tem nada menos que quatro portas HDMI com capacidade para 120 Hz, que podem até mesmo lidar com 4K 120fps.

Como dizemos em nossa análise : "Isso é tão significativo para aqueles de nós que estão tremendo de entusiasmo com a ideia de seu console de jogos de última geração quanto a capacidade do LG com ALLM (modo automático de baixa latência), VRR (taxa de atualização variável) , FreeSync e mapeamento de tons HGiG HDR sim. Se você está pensando nos jogos em primeiro lugar ao selecionar uma nova TV, esta especificação por si só pode ter inclinado a balança a favor da LG. Adicione um tempo de resposta (no modo Jogo) de cerca de 13ms e o negócio já pode estar fechado. "

Este Samsung é um grito decente para menos de um grand, todas as suas portas HDMI são compatíveis com 120 Hz, com uma delas capaz de 4K120.

Como dizemos em nossa análise : "Os HDMIs no Q80T possuem muito do conjunto de recursos associados ao HDMI v2.1. Aqui temos suporte para 4K a 120 Hz em uma entrada (HDMI 4), bem como 4K a 60 Hz em toda a linha , eARC (canal de retorno de áudio aprimorado) em HDMI 3, 2K a 120 Hz e VRR (taxa de atualização variável) mais ALLM (modo de baixa latência automática). Também há suporte para FreeSync para jogadores de PC AMD. "

Pensamos em incluir uma TV de 8K para uma boa medida, embora o ZH8 só seja capaz de até 4K a 120fps, em vez dos 8K completos.

Como dizemos em nossa análise inicial , é uma TV LED de matriz completa, o que significa que vem com um arranjo de luz de fundo completo que cria ótimos níveis de preto e contraste excelente. Ele vem naturalmente com Dolby Vision e Atmos, que são aspectos importantes do Xbox Series X e S, pelo menos.

Uma maneira de verificar se o seu conjunto atual tem uma entrada de 120 Hz e uma taxa de atualização da tela (se não disser no manual) é conectar um PC ou laptop decente em sua porta HDMI mais avançada e executar um jogo no quadro mais alto taxa possível ou vá para um site de verificação de taxa de atualização por meio de um navegador, como testufo.com .

Com toda a franqueza, se sua TV tem mais de um ano, não é muito provável.

Você também deve garantir que os cabos HDMI tenham largura de banda alta o suficiente para transportar um sinal 1080p / 4K 120Hz.

Qualquer cabo listado como HDMI 2.1 será adequado. E, claro, os cabos que vêm com seu novo console de última geração.

E, finalmente, se você executar seu equipamento de origem por meio de um receptor AV, ele também deve ter capacidade para 120Hz. O Denon AVR-X2700H é um bom exemplo de um receptor compatível.

