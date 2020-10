O controlador PS5 DualSense terá os botões trocados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony causou um certo rebuliço no Japão depois de anunciar que, pela primeira vez em 25 anos, estava trocando a funcionalidade de seus botões X e O.

Como a Nintendo, o PlayStation sempre mapeou o botão O como "confirmar" e o botão X como "voltar" para o mercado japonês. Sempre foi o contrário para o oeste e praticamente em todos os outros lugares.

No entanto, a Sony globalizou os botões do controlador DualSense do PS5 pela primeira vez em 25 anos e, embora isso faça pouca diferença para a grande maioria de nós, incomodou muito a mídia japonesa.

Você entenderá o que eles passarão se você possuir um PS4 (ou Xbox One) e Nintendo Switch. Freqüentemente, pressionamos o botão errado no switch quando estamos navegando no sistema de menus, por exemplo, quando a configuração do botão é invertida. Agora imagine isso em 25 anos de formação de hábitos.

Esta é uma decisão muito ruim - pelo menos torne-a uma opção que você pode definir para si mesmo nas configurações do sistema. Jogar jogos PS4 que têm o Círculo como confirmado e, em seguida, ter que mudar para o X para a navegação do menu PS5 vai ser um pesadelo https://t.co/th0Ieszifc - John Ricciardi | BLACK LIVES MATTER (@johntv) 4 de outubro de 2020

Agora, resta saber se a Sony permitirá o remapeamento de botões em todo o sistema, mas temos dúvidas. Afinal, os desenvolvedores trabalharão muito para mapear seus jogos para o novo formato. Na verdade, ao adotar uma abordagem mais universal para o DualSense, a jogada do PlayStation pode realmente beneficiá-los.

Teremos que nos ver assim que as unidades de análise do PS5 ocidental começarem a ser lançadas.

Escrito por Rik Henderson.