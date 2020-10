O meu PlayStation 4 DualShock 4 e o fone de ouvido funcionarão no PS5?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 da Sony está prestes a ser lançado, trazendo com ele um novo mundo de possibilidades para os jogadores, desbloqueado por um grande aumento no poder gráfico e na velocidade do SSD proprietário da Sony, que parece que vai reduzir o tempo de carregamento para quase nada.

O console vai ser um grande upgrade em termos de desempenho, então, mas algumas pessoas têm dúvidas sobre seus acessórios existentes, usados com amor durante a era PS4. Você pode contar com eles para trabalhar com o novo hardware? Temos respostas bem aqui.

Esta pergunta não é tão simples de responder quanto você pode pensar, então vamos dividi-la em duas seções.

Se você estiver jogando um jogo de PlayStation 5 no PS5, você precisará fazê-lo no novo controlador DualSense da Sony, aquele que vem com o novo console. Ele tem alguns recursos que o DualShock 4 antigo não consegue igualar, incluindo feedback tátil atualizado e gatilhos. Isso significa que a Sony está mantendo os jogos de próxima geração em seu controlador de próxima geração.

No entanto, se você estiver jogando jogos PS4 no PS5, qualquer um da vasta maioria que aparentemente funcionará perfeitamente no novo console, você terá mais sorte - seu DualShock 4 ainda funcionará. Isso significa que você pode querer adiar a venda ou doação de seus gamepads mais antigos, se você tem algum clássico do co-op de sofá que ainda vai ler de vez em quando.

O lado do fone de ouvido também depende de alguns fatores.

Em primeiro lugar, se você estiver usando um fone de ouvido com fio que se conecta via porta de 3,5 mm ao seu controlador DualShock 4, seu fone de ouvido funcionará perfeitamente com o PS5. Você apenas conectará exatamente a mesma porta em seu novo controlador DualSense e estará longe. Isso deve ser uma boa notícia para muitas pessoas.

No entanto, se você tiver um fone de ouvido sem fio, as coisas ficam um pouco mais irregulares. Pelo que a Sony disse, há uma chance realmente boa de que seu fone de ouvido funcione no PS5 se funcionar no PS4. Provavelmente, você só precisará desconectar o dongle e colocá-lo no novo console para mover.

No entanto, isso vai depender da sua marca e modelo, e vários fabricantes estão fornecendo detalhes sobre quais fones de ouvido que eles sabem que ainda funcionarão, que podem precisar de atualizações de firmware através de um PC para continuar funcionando, ou qualquer um que não seja mais capaz de se conectar. O último rótulo provavelmente deve se aplicar apenas a fones de ouvido mais antigos não feitos nos últimos dois anos.

Por exemplo, aqui está o guia da Steelseries sobre quais de seus fones de ouvido Arctis funcionarão no PS5 imediatamente, e aqui está o mesmo de Turtle Beach e outro explicador de Astro . Vale a pena consultar o site do fabricante do fone de ouvido para ver se há uma postagem equivalente se você ainda estiver em dúvida.

Se você está prestes a comprar um novo fone de ouvido, entretanto, definitivamente vale a pena estabelecer se ele funcionará primeiro no novo console. Você pode verificar alguns dos melhores headsets que usamos para PlayStation em nosso guia do comprador de headset, aqui mesmo .

Escrito por Max Freeman-Mills.