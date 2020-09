Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já sabemos há algum tempo que o PlayStation 5 será o maior console de jogos do mercado, possivelmente o maior de todos os tempos. No entanto, não percebemos de quanto espaço ele precisará quando for reproduzido ao lado ou embaixo de sua TV.

Imagens do mundo real dele deitado ao lado de réguas, junto com algumas ilustrações excelentes de comparação feitas com as dimensões reais em mente, mostram uma besta de uma máquina.

Alguns vão adorar o fato de que domina uma sala de estar ou espaço de jogo, outros vão simplesmente achar que é muito evidente.

Uma coisa é certa, o PlayStation certamente está fazendo uma grande declaração com seu console de próxima geração.

As fotos do mundo real foram postadas online pela Comissão Nacional de Comunicações (NCC) de Taiwan - a agência que aprova as comunicações sem fio em dispositivos para uso no país. Eles mostram isso em várias posições.

As ilustrações foram postadas pelo usuário do Twitter @keisawada. Eles mostram como será o PS5 ao lado de uma TV e ao lado de consoles de jogos equivalentes - incluindo o Xbox Series X e S.

Xbox Series X (151x151x301mm) も 置 い て み た。 pic.twitter.com/Y9VDEkbokW - 澤 田 圭 (キ ャ ラ ク タ ー デ デ ザ イ ナ ー) (@keisawada) 20 de setembro de 2020

A TV virtual nas imagens é dita em 30 polegadas (embora, considerando as dimensões listadas, esteja realmente mais perto de um aparelho de 32 polegadas).

Nossa foto de comparação favorita é aquela com todos os consoles: PS5, Xbox Series X, Series S, Switch e um PS4.

Não importa de que maneira você olhe para ele, você precisará de um suporte de TV de tamanho decente se estiver indo para o PlayStation desta geração.

Escrito por Rik Henderson.