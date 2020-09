Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus é o serviço de assinatura mensal da Sony necessário para jogar online no PlayStation 4 e, em breve, nos consoles PS5 .

Também dá acesso a jogos gratuitos todos os meses, bem como a grandes descontos em jogos comprados na PlayStation Store.

Além disso, a partir de novembro, os proprietários do PlayStation 5 terão uma coleção de jogos PS4 incríveis para jogar sem nenhum custo extra.

Portanto, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o PS Plus , incluindo quanto custa e todos os benefícios.

O PlayStation Plus é um serviço de assinatura mensal que permite jogos multijogador online para jogos PS4, bem como títulos PS5 a partir de novembro.

É necessário jogar a grande maioria dos jogos online - apenas alguns títulos gratuitos estão isentos.

Tudo começou há muitos anos, com o lançamento do serviço para o PlayStation 3 inicialmente. Também estava disponível para usuários do PS Vita, mas ambos os consoles foram descontinuados e o PS Plus não está mais ativo em nenhum deles.

Além do jogo online, inclui descontos, acesso a testes iniciais de jogos e alguns outros benefícios. Você pode ler sobre eles abaixo.

O PS Plus pode ser pago mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

A assinatura mensal custa £ 6,99 / $ 9,99. É £ 19,99 / $ 24,99 por 3 meses, ou você pode pagar por 12 meses adiantado por £ 49,99 / $ 59,99. Naturalmente, o último é o plano mais econômico.

Você pode se inscrever no PS Plus por meio de seu console, da PlayStation Store online ou comprar um voucher de vários revendedores.

Existem vários benefícios incluídos na assinatura do PS Plus. Você pode ler sobre cada golpe.

O PlayStation Plus é um requisito para os jogadores de PS4 e PS5 jogarem entre si online. Apenas alguns jogos gratuitos estão isentos - a grande maioria só dará acesso ao modo multijogador online se você tiver uma assinatura PS Plus ativa.

Pelo menos dois jogos PS4 estão disponíveis para baixar e jogar a cada mês, sem nenhum custo extra. Eles são seus, enquanto você for membro do PS Plus. Você pode ver os últimos jogos gratuitos aqui .

Ainda não temos certeza se o PS5 terá seus próprios jogos gratuitos mensais, se será capaz de acessar os mesmos títulos do PS4 ou se a coleção PlayStation Plus é um substituto para os proprietários do PS5 (veja abaixo).

Os membros do PS Plus ganham descontos exclusivos em muitos jogos para download digital na PlayStation Store. Tradicionalmente, também há descontos adicionais para membros em jogos em promoção durante os principais períodos de vendas.

Todos os membros do PS Plus obtêm 100 GB de armazenamento em nuvem para salvar jogos, portanto, mesmo se você perder seus dados salvos armazenados em um PS4 (e, em primeiro lugar, no PS5), poderá recuperá-los mais tarde.

Além disso, se você possui um segundo PS4 e deseja continuar jogando o mesmo jogo, pode transferir jogos salvos de uma máquina para outra.

Exclusivo para o PlayStation 5, o PS Plus Collection estará disponível desde o lançamento e compreende 18 jogos PS4 originais e de terceiros para baixar e jogar desde o primeiro dia (por meio de compatibilidade com versões anteriores). Eles estarão disponíveis sem nenhum custo extra para proprietários de PS5 com PS Plus.

Aqui estão os jogos disponíveis na coleção PlayStation Plus (em 12 de novembro de 2020):

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Dias que se foram

Detroit: Torne-se Humano

Final Fantasy 15

Fallout 4

Deus da guerra

Segundo filho infame

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

O Último Guardião

The Last of Us Remasterizado

Resident Evil 7: Biohazard

4 Uncharted: O fim de um ladrão

Até o amanhecer

Atualizaremos esta lista conforme e quando mais jogos forem anunciados.

Escrito por Rik Henderson.