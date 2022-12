Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus é o serviço de assinatura mensal da Sony que é necessário para jogar online nos consoles PlayStation 4 e PS5.

É dividido em três níveis, com um plano Essencial oferecendo uma mão cheia de jogos gratuitos a cada mês, assim como grandes descontos em jogos comprados através da PlayStation Store.

Dois níveis adicionais - Extra e Premium - também estão disponíveis. Elas incluem acesso adicional a 100s de jogos PS4 e PS5 (semelhante ao Xbox Game Pass), além de jogos clássicos de toda a história da PlayStation.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o PS Plus, incluindo quanto custa cada camada e todos os benefícios.

O que é PS Plus?

PlayStation Plus é um serviço de assinatura mensal que permite o jogo online, multiplayer para jogos PS4 e PS5.

É necessário jogar a grande maioria dos jogos on-line - apenas alguns títulos gratuitos estão isentos.

Ela começou há muitos anos, com o lançamento do serviço para a PlayStation 3 inicialmente. Também estava disponível para os usuários do PS Vita, mas ambos os consoles foram descontinuados há muito tempo e o PS Plus não está mais ativo em nenhum deles.

Além do jogo on-line, inclui armazenamento em nuvem para salvar jogos, descontos, acesso a testes antecipados de jogos e alguns outros benefícios.

Há três níveis distintos - Essencial, Extra e Premium - com cada um deles incluindo suplementos cada vez mais impressionantes. Você pode ler mais sobre eles abaixo.

O que é PS Plus Extra / Premium e eles estão disponíveis agora?

Disponível no Japão e em muitos outros países asiáticos, mais as Américas, o Reino Unido e a Europa, o PS Plus se dividiu recentemente em três níveis diferentes: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra, e PlayStation Plus Premium.

O PS Plus Essential oferece os mesmos benefícios do serviço padrão anterior PS Plus, enquanto o Extra e o Premium acrescentam cada um 100s de jogos gratuitos entregues sobre a nuvem (substituindo o PS Now) ou que podem ser baixados.

Quanto custa o PlayStation Plus?

PlayStation Plus começa em £6,99 / $9,99 / EUR8,99 por mês, mas à medida que você obtém mais benefícios com cada nível superior, o mesmo acontece com o aumento do preço. Aqui estão os preços para as três diferentes opções.

PS Plus Essencial

O nível padrão do PS Plus pode ser pago mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

A adesão mensal custa £6,99 / $9,99 / EUR8,99. É £19,99 / $24,99 / EUR24,99 por 3 meses, ou você pode pagar adiantado por £49,99 / $59,99 / EUR59,99 por 12 meses.

Você pode se inscrever no PS Plus Essential através de seu console ou da PlayStation Store on-line. Os vales físicos foram descontinuados.

PS Plus Extra

O PS Plus Extra está agora disponível em vários locais (ver detalhes da região acima). Ele inclui todos os benefícios do plano padrão mais o acesso a um catálogo de até 400 jogos PS4 e PS5 para jogar sem custo extra.

O preço é de £10,99 / $14,99 / EUR13,99 por mês, £31,99 / $39,99 / EUR39,99 por 3 meses, ou £83,99 / $99,99 / EUR99,99 se pago por ano.

PS Plus Premium

O mais alto nível, PS Plus Premium, incorpora todos os benefícios do Essential e Extra, depois soma até 340 jogos adicionais no topo, do catálogo posterior do PS3, PS2, PSP e até mesmo jogos originais PlayStation - muitas vezes via cloud streaming. Há também testes limitados no tempo neste nível.

Custa £13,49 / $17,99 / EUR16,99 por mês, £39,99 / $49,99 / EUR49,99 por 3 meses, ou £99,99 / $119,99 / EUR119,99 se pago por ano.

PS Mais Deluxe

Uma camada adicional está disponível em mercados que não oferecem jogos em nuvem como alternativa aos Premium. PS Plus Deluxe é mais barato do que Premium - você deve verificar o preço em sua loja PlayStation regional, onde aplicável.

O que inclui a adesão ao PS Plus?

Há uma série de benefícios incluídos com a adesão ao PS Plus. Você pode ler sobre cada golpe.