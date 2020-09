PlayStation 5 não é compatível com jogos PS1, PS2 ou PS3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, confirmou que o PlayStation 5 não será compatível com versões anteriores de jogos PS3, PS2 ou PS1.

Enquanto isso pode ser óbvio para alguns, especialmente dada a estratégia de compatibilidade com versões anteriores do PlayStation no passado, outros ainda podem achar isso irritante.

"Temos desenvolvido dispositivos com foco na engenharia específica do PS5. Entre eles, o PS4 já tem 100 milhões de jogadores, então pensei que gostaria de jogar títulos PS4 no PS5 também, então introduzi a compatibilidade com o PS4", disse ele Famitsu.

"Ao conseguir isso, nos concentramos em incorporar SSDs de alta velocidade e o novo controlador" DualSense "em paralelo. Portanto, infelizmente, a compatibilidade com [jogos PS1, PS2 e PS3] não foi alcançada."

Isso vem na parte de trás da garantia de Ryan de que 99 por cento dos jogos PS4 devem funcionar com o PS5 eventualmente - começando com os 18 programados para a data de lançamento como parte da coleção PlayStation Plus.

Naturalmente, a compatibilidade com versões anteriores é um grande benefício para o Xbox Series X / S, com todos os jogos executados em um Xbox One (incluindo o Xbox 360 com suporte e os jogos originais do Xbox) jogáveis nos consoles de próxima geração desde o lançamento. Se isso será um fator principal nas decisões de compra ainda está para ser visto - certamente não prejudicou as pré-encomendas do PS5, com o estoque já esgotado em muitos lugares.

Escrito por Rik Henderson.