Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe do PlayStation, Jim Ryan, respondeu a várias críticas e perguntas sobre os próximos consoles PlayStation 5 e PS5 Digital Edition.

Ele disse ao The Washington Post que a Sony Interactive Entertainment decidiu seus preços meses atrás (não depois que o preço do Xbox foi revelado na semana passada, como alguns afirmam), e que, embora as encomendas estejam vendendo mais rápido do que os rolos de papel higiênico no início do bloqueio, não haverá escassez de estoque. Deve haver muitos disponíveis para lançamento.

Talvez a maior revelação seja que, ao contrário de muitos relatórios, o PS5 acabará por suportar compatibilidade com versões anteriores de quase todos os jogos atuais do PlayStation 4.

Ryan disse ao Post que a empresa testou milhares de jogos PS4 para garantir sua compatibilidade e que "99 por cento" funcionam na nova máquina.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quantos deles estarão disponíveis no lançamento ou logo depois, mas 18 deles farão parte da coleção PlayStation Plus desde o primeiro dia e, portanto, jogáveis sem custo extra para membros do PS Plus.

O CEO também disse que, embora o PS5 Digital Edtion seja mais caro do que a máquina de última geração do Xbox, as mensagens do PlayStation são mais simples: "Queremos dar clareza aos jogadores, queremos dar-lhes certeza", explicou ele.

"Queremos prepará-los para o futuro, para que saibam que o console que compram será relevante em vários anos. É um gasto de capital considerável e queremos ter certeza de que as pessoas saibam que estão comprando um verdadeiro console de próxima geração."

Embora o Xbox Series S seja muito mais barato que o PS5 Digital Edition, ele tem especificações inferiores. Ambos os modelos PS5 apresentam as mesmas especificações elevadas, apenas um vem com uma unidade 4K Blu-ray, o outro não.

Em termos de estoque, Ryan revelou que mais unidades de PS5 foram encomendadas neste ano fiscal do que consoles de PlayStation 4 no início da geração atual. Isso significa que mais do que nunca estará à venda no lançamento, mesmo durante a pandemia.

Escrito por Rik Henderson.