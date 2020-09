Pré-encomendas de PS5 ao vivo: você pode encomendar seu novo PlayStation 5 agora mesmo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As pré-encomendas do PlayStation 5 já estão ativas, então veja onde você pode adquirir o seu abaixo.

O PS5 padrão com unidade de disco custa US $ 499 ou £ 449, enquanto o PS5 Digital Edition custa US $ 399 ou £ 359.

Encomende o PS5 na Best Buy nos EUA

Encomende o PS5 na Game in the UK

O preço padrão do PlayStation 5 está no mesmo nível do Xbox Series X, então parece que a Sony esperou para descobrir o que a Microsoft estava fazendo antes de lançar os preços finais. Em alguns países, entretanto, o PS5 é um pouco mais caro.

O PS5 Digital Edition custa US $ 100 / £ 110 a mais do que o Xbox Series S, mas é uma proposta diferente e tem especificações muito melhores.

Vários pacotes estão disponíveis, incluindo o controlador DualSense, enquanto há também um dock de carregamento, fones de ouvido, câmera HD e um controle remoto de mídia como acessórios disponíveis.

No entanto, a data de lançamento do PlayStation 5 é um pouco estranha - 12 de novembro nos Estados Unidos e em outros países selecionados (Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul) antes de uma data de lançamento do PS5 para o resto do mundo em 19 de novembro, que inclui o Reino Unido.

Finalmente, se você quiser ver todos os detalhes sobre as especificações do PS5, jogos e muito mais, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os consoles de próxima geração da Sony .

