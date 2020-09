Pré-encomendas do PS5: estamos observando onde há estoque para encomenda do PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lote inicial do PlayStation 5 já foi e se foi, mas estamos ouvindo sobre mais estoque chegando hoje, 25 de setembro.

Certamente é o caso que a pré-encomenda inicial do PS5 foi MUITO aleatória, com diferentes varejistas anunciando estoque em momentos diferentes e confusão geral sobre o que estava disponível quando. Mesmo agora, os varejistas parecem um pouco sem saber se conseguirão mais estoque.

A Sony tuitou em 19 de setembro para "se desculpar de verdade" pela bagunça e disse que "as encomendas do PS5 poderiam ter sido muito mais fáceis. Nos próximos dias, lançaremos mais consoles PS5 para a encomenda - os varejistas compartilharão mais detalhes." Essa hora parece ter chegado.

É claro que é tentador ver a corrida pelas encomendas como uma jogada de marketing intencional - menos estoque inicial parece significar mais agitação e entusiasmo.

Apesar de alguns relatórios recentes sugerirem que a Sony reduziu seu estoque de PS5 para 11 milhões de consoles PlayStation 5 fabricados ou encomendados - algo que a Sony negou - isso ainda significa que deve haver consoles suficientes para todos, se a história for algo para seguir. 11 milhões é um pouco maior do que o número de unidades que foram feitas na execução inicial do PS4. A questão é se há um aumento da demanda desta vez.

Não estamos listando varejistas aqui que sabemos que esgotaram sua alocação de pré-encomenda atual.

NOS

GameStop - mais estoque em

Walmart - o estoque parece ir e vir

Best Buy - mais estoque esperado

Alvo - mais estoque esperado

Reino Unido

Currys - agora esgotado

Jogo - agora esgotado

Muito - agora esgotado

eBuyer - agora esgotado

Argos - agora esgotado

AO.com - agora esgotado

O PS5 padrão com unidade de disco custa US $ 499 ou £ 449, enquanto o PS5 Digital Edition custa US $ 399 ou £ 359.

O preço padrão do PlayStation 5 está no mesmo nível do Xbox Series X, então parece que a Sony esperou para descobrir o que a Microsoft estava fazendo antes de lançar os preços finais. Em alguns países, porém, o PS5 funciona como um pouco mais caro.

O PS5 Digital Edition custa US $ 100 / £ 110 a mais do que o Xbox Series S, mas tem uma lista de especificações melhor, pois é essencialmente idêntico ao PS5 padrão, apenas sem um drive Blu-ray 4K.

Vários pacotes estão disponíveis, incluindo o controlador DualSense, enquanto há também um dock de carregamento, fones de ouvido, câmera HD e um controle remoto de mídia como acessórios disponíveis.

No entanto, a data de lançamento do PS5 é um pouco estranha - 12 de novembro nos Estados Unidos e em outros países selecionados (Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coréia do Sul) antes do lançamento do resto do mundo em 19 de novembro. Isso inclui o Reino Unido.

Finalmente, se você quiser ver todos os detalhes sobre as especificações do PS5, jogos e muito mais, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os consoles de próxima geração da Sony .

Escrito por Dan Grabham.