Sony provoca God of War: Ragnarok, sequência para o PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony sabia que esperávamos detalhes de seus preços e planos de lançamento para o PS5 em seu último vídeo de demonstração para o sistema, mas isso não a impediu de mostrar muitos jogos lindos que chegarão ao sistema em um futuro próximo .

No entanto, ele deixou um dos maiores para o final, tornando-o a nota final de toda a transmissão ao vivo, deixando um trailer muito, muito curto anunciando que God of War terá uma sequência em 2021 - e parece que sim Será intitulado God of War: Ragnarok.

Uma voz rouca de nosso matador de deuses grego e nórdico favorito, Kratos, sugere que temos uma poderosa tempestade vindo em nossa direção, o que não é uma grande surpresa, dados os eventos que encerram as horas finais da obra-prima de 2018 jogos.

Parece que o panteão nórdico não vai mudar de ideia e ficar todo familiarizado com Kratos e seu filho agora, gostemos ou não. O teaser nos dá muito pouco para continuar, mas sua estética gelada torna provável que ainda estejamos explorando climas gelados.

Não há outros detalhes a serem reunidos neste estágio, mas se o jogo for lançado em 2021, esperamos não ter que esperar muito para descobrir mais sobre ele e onde ele pegará a trágica história de Kratos .

Escrito por Max Freeman-Mills.