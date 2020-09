A coleção PlayStation Plus é a versão PS5 do Xbox Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de diminuir o preço e as datas de lançamento do PS5 e PS5 Digital Edition , o PlayStation anunciou um incentivo adicional para membros do PS Plus.

Todos os membros do PlayStation Plus com PS5 receberão o bônus adicional da coleção PS Plus - uma espécie de resposta da Sony ao Xbox Game Pass.

A coleção incluirá uma seleção de jogos PS4 AAA para os proprietários de PS5 baixarem e jogarem como parte de sua assinatura.

Anunciado durante o PlayStation Showcase de setembro, a programação inicial de jogos que estará disponível incluirá o seguinte:

Deus da guerra

Bloodborne

Monster Hunter World

Final Fantasy 15

Fallout 4

Mortal Kombat X

4 Uncharted: O fim de um ladrão

Ratchet & Clank

Dias que se foram

Até o amanhecer

Detroit: Torne-se Humano

Battlefield 1

Segundo filho infame

Batman: Arkham Knight

O Último Guardião

The Last of Us Remasterizado

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

PlayStation Plus é o serviço de assinatura mensal da Sony para jogos online, que também recompensa os membros do PS4 com pelo menos dois jogos grátis por mês .

Uma assinatura do PS Plus geralmente custa £ 6,99 por mês, £ 19,99 por três meses ou £ 49,99 por um ano inteiro. Você pode descobrir mais sobre o PlayStation 5 aqui .

Escrito por Rik Henderson.