(Pocket-lint) - A Sony fez exatamente o que todos esperavam e esperavam, revelando o preço e a data de lançamento de seus consoles PlayStation 5 . O PS5 padrão custará US $ 499 ou £ 449, enquanto o PS5 Digital Edition sai por US $ 399 ou £ 359, e as pré-encomendas de ambos começam amanhã.

A data de lançamento é um pouco mais complicada, com os EUA e uma seleção de países recebendo primeiro, em 12 de novembro, antes de chegar ao resto do mundo, incluindo o Reino Unido em 19 de novembro. A lista completa recebendo o PS5 mais cedo é: América , Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coréia do Sul.

Esse preço é algo que esperamos semanas para descobrir, especialmente desde que o Xbox foi em frente e confirmou o seu recentemente, e é quase o que esperávamos. O PS5 padrão, com sua unidade de disco, é um pouco mais caro do que o Xbox Series X em alguns territórios, mas não tanto quanto alguns analistas temiam.

A Edição Digital do PlayStation 5, por outro lado, é um bom pedaço mais caro do que o Xbox Series S, mas sem surpresa, já que não tem nenhum atalho ou diferença de hardware para cortar custos além da unidade de disco ausente.

Como mencionado acima, a Sony também confirmou que as pré-vendas dos consoles são iminentes, começando amanhã, dependendo do varejista.

As pré-encomendas do PS5 estarão disponíveis a partir de amanhã em varejistas selecionados. - PlayStation (@PlayStation) 16 de setembro de 2020

É muito cedo para dizer como o preço mais caro da Sony afeta seu desempenho com o PS5 nesta temporada de férias, mas ele tem a vantagem de uma série de jogos indiscutivelmente mais impressionante chegando ao console, incluindo alguns exclusivos suculentos que seu último mostruário deixou claro .

Escrito por Max Freeman-Mills.