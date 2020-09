O preço do PS5 Digital Edition não coincide com o Xbox Series S - relatório

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony cortou sua meta de produção para o PlayStation 5 neste ano fiscal (que termina em abril de 2021), mas isso não deve afetar muito os pedidos de Natal.

Foi originalmente alegado que estava fabricando 15 milhões de unidades para venda no período, mas, devido à pandemia em curso e problemas de fabricação alegados, fontes da Bloomberg afirmam que agora caiu para 11 milhões de unidades.

Para ser honesto, isso não deve afetar muito os consumidores. Afinal, as vendas recordes do PlayStation 4 no primeiro mês chegaram a 4,2 milhões, então ainda deve haver muitos consoles PS5 disponíveis para atender a demanda inicial.

Mais interessante talvez seja que a Bloomberg também estima preços em torno de US $ 499 para o PlayStation 5 e abaixo de US $ 400 para o PS5 Digital Edition.

O preço anterior colocaria o PS5 em confronto direto com o Xbox Series X. No entanto, o PS5 Digital Edition seria consideravelmente mais caro do que o Xbox Series S.

É compreensível - enquanto o Series S é um console de última geração simples, o PS5 Digital Edition é tão tecnicamente capaz quanto seu companheiro estável, ele apenas dispensa o drive de disco para cortar custos.

Ainda assim, quando os pais com orçamento limitado estão pensando em comprar a próxima geração, o preço pode ser o fator principal e, se a Bloomberg estiver certa, pode colocar o Xbox em uma vantagem significativa.

Devemos saber mais durante o evento PlayStation Showcase amanhã, quarta-feira, 16 de setembro.

Escrito por Rik Henderson.