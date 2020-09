Showcase PS5: Como assistir ao próximo evento do PlayStation 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve descobriremos os últimos detalhes restantes do PlayStation 5 antes de seu lançamento em alguns meses.

A Sony realizou um evento State of Play em junho, quando vários jogos e o design do console foram revelados. Isso ocorreu após um briefing técnico no início do ano que nos deu a impressionante folha de especificações do console.

Agora, porém, estamos prontos para que as peças finais se encaixem e você poderá assistir aqui conosco.

O evento PlayStation 5 Showcase é na quarta-feira, dia 16 de setembro, nos seguintes horários:

Oeste dos EUA: 13h PT

Leste dos EUA: 16h ET

Reino Unido: 21h BST

Europa Central: 22h CEST

Vamos incorporar o vídeo aqui para você assistir e também será transmitido nos canais do YouTube e Twitch do PlayStation.

Aqui está um vídeo teaser que o PlayStation lançou para o Showcase:

Em uma curta postagem no blog , a PlayStation disse que o evento "terá cerca de 40 minutos e apresentará atualizações sobre os títulos mais recentes da Worldwide Studios e nossos parceiros de desenvolvimento de classe mundial."

Foi alegado que o evento anterior State of Play só nos mostraria jogos, não hardware, mas no final a Sony revelou os dois consoles PS5 - a versão padrão e o PS5 Digital Edition.

Desta vez, a Sony está ficando sem tempo para revelar o preço e a data de lançamento do console, dado que os consumidores precisam de alguma certeza em relação à tomada de decisões de compra e achamos que essas duas coisas devem ser reveladas durante o Showcase.

Como no evento anterior, alguns elementos podem ser transmitidos usando a plataforma 360 Reality Audio da Sony, que reproduz sons espaciais de alta resolução que você pode ouvir através de fones de ouvido estéreo decentes.

Escrito por Dan Grabham.