Evento do PlayStation 5 confirmado: finalmente vamos saber o preço do PS5 e a data de lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou a data em que finalmente saberemos os principais detalhes restantes do PlayStation 5 - ou seja, o preço das duas versões do console, mais a data de lançamento - embora o evento de 16 de setembro aparentemente esteja focado no "ótimo jogos chegando ao PS5 no lançamento (e além!) ".

Sabemos que o PS5 será um console poderoso e você pode verificar todas as especificações principais do PS5 em nosso recurso principal:

Em termos de data de lançamento, sabemos que o PS5 estará conosco em novembro, mas não sabemos exatamente quando - e com o Xbox Series S e o Xbox Series X sendo lançado em 10 de novembro, será muito interessante encontrar quando será a data de lançamento do PS5.

Também é interessante - é claro - descobrir quanto custará o PS5 e PS5 Digital Edition padrão quando sabemos que o Xbox Series X custará US $ 499 / £ 449 e o Xbox Series S será £ 249 / $ 299 - como a Sony pode lidar com esse baixo preço da Série S?

No momento, esperamos que a Série X custe menos do que a unidade PS5 principal também, por isso estamos realmente interessados em ver como isso se resolverá.

Sid Shuman, o chefe de comunicações da Sony Interactive Entertainment disse em um post (extremamente curto!) No blog que "nosso próximo showcase digital terá cerca de 40 minutos, e apresentará atualizações sobre os títulos mais recentes da Worldwide Studios e nosso desenvolvimento de classe mundial parceiros. "

O PlayStation 5 Showcase será exibido no Twitch e no YouTube nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, às 13h PDT, 21h BST e 22h CEST.

Transmissões do PlayStation 5 Showcase ao vivo nesta quarta-feira às 13h, horário do Pacífico: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki - PlayStation (@PlayStation) 12 de setembro de 2020

Escrito por Dan Grabham.