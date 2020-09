Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o PS5 Media Remote foi revelado junto com os próximos consoles PlayStation da próxima geração, tivemos uma grande pergunta: para que servem os botões em branco na parte inferior?

Agora parece que sabemos, com uma imagem vazada do suposto manual do controle remoto mostrando que eles terão as marcas Netflix, Disney +, Spotify e YouTube - presumivelmente fornecendo acesso instantâneo a esses aplicativos específicos sem ter que navegar pelos menus.

A imagem mostra claramente os logotipos de cada um dos serviços de streaming, mapeados para os quatro botões distribuídos na metade inferior do controle remoto.

Descoberto online pelo site de tecnologia brasileiro Technoblog, o manual também detalha um botão de microfone que permite ao usuário "iniciar um jogo" ou "operar mídia". O botão PS de marca registrada também está presente, o que provavelmente iniciará o console e / ou o enviará de volta à tela inicial.

Um dos nossos maiores problemas com o PS4 era que ele não vinha com um controle remoto original - ao contrário do PlayStation 3, que vinha. Mas isso pode ter acontecido porque o console nunca foi realmente projetado para ser uma máquina de mídia. Afinal, mesmo o PS4 Pro pronto para 4K não tinha um drive Blu-ray 4K.

Agora parece que a Sony considera seus mais recentes consoles como unidades de mídia novamente.

Escrito por Rik Henderson.