Aparece o primeiro anúncio de TV do PlayStation 5, veja-o aqui

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony lançou seu primeiro anúncio de TV para o PlayStation 5 , com áudio 3D, gatilhos adaptativos e feedback tátil sendo o foco.

Infelizmente, no entanto, não há detalhes sobre o preço nem a data de lançamento ainda, mas com certeza eles virão em breve, agora que o hype do consumidor de massa está aumentando.

O anúncio apareceu no canal PlayStation Hungria, com alguns pensando que havia sido postado por engano. Mas isso logo foi seguido por outros canais oficiais do PlayStation no YouTube, incluindo o principal. Você pode assistir ao comercial acima.

O PS5 será lançado neste período de férias em duas formas: uma terá uma unidade de disco Blu-ray 4K, a outra será apenas digital. Ambos têm as mesmas especificações, no entanto.

Estamos aguardando ansiosamente os detalhes de preços, já que os vazamentos sugerem que o grande rival do console de próxima geração, o Xbox Series X, custará US $ 599 (cerca de £ 500). Alguns acreditam que o PlayStation 5 vai reduzir isso, com a edição digital sendo ainda mais barata.

Veremos, porém, já que a Sony certamente não está economizando nas especificações e recursos.

O anúncio destaca dois dos novos aspectos do controlador DualSense correspondente, que fornecerá um feedback mais tátil do que nunca. Além disso, áudio 3D se refere à tecnologia de som surround virtual que o console usará - especialmente para aqueles com fones de ouvido.

Escrito por Rik Henderson.