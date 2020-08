Hitman 3 terá suporte para VR - mas será apenas no PSVR?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2021, você poderá colocar seu fone de ouvido de RV e entrar no lugar do Agente 47 para uma experiência Hitman muito diferente. Isso mesmo, quando o Hitman 3 for lançado, ele terá suporte para VR.

A ressalva aparentemente é que só funcionará com o PlayStation VR . Não há informações sobre se outros fones de ouvido de realidade virtual terão o mesmo suporte.

O que torna este movimento especialmente interessante, é o fato de que você também poderá visitar locais dos dois jogos Hitman anteriores. Se você tiver esses jogos, poderá importar as missões para o Hitman 3 e jogá-las em RV.

Temos que admitir que a ideia de jogar Hitman não apenas na primeira pessoa, mas também em RV é extremamente atraente e provavelmente muito visceral também.

Com a capacidade de jogar todas as missões, você tem essencialmente mais de 20 locais para explorar e também se perder.

IO Interactive explica bem a experiência:

"Jogar em RV mudará literalmente a maneira como você joga com uma perspectiva de primeira pessoa que permite que você mergulhe no mundo do jogo. Fique cara a cara com seus alvos, misture-se a uma multidão ocupada para ouvir conversas e interagir com o mundo do jogo usando suas mãos. Por exemplo, imagine que você pegou uma frigideira e se esgueirou para cima de um guarda. Você pode balançar a frigideira em qualquer ângulo que quiser para derrubá-los - e então usá-la para desviar balas que são disparadas enquanto você foge. "

O apelo do Hitman sempre foi o estilo sandbox do design, a escolha que você tem de como jogar e as ferramentas que usa para eliminar seu alvo. Agora você está obtendo uma experiência ainda mais prática nesse processo.

Por enquanto, você apenas terá que esperar com a respiração suspensa até Hitman 3 ser lançado em janeiro de 2021.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Dan Grabham.