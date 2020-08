Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois que os rumores começaram a aumentar nos últimos dois dias, a Sony e a Crystal Dynamics fizeram ondas ao anunciar que os próximos Vingadores da Marvel receberão um pacote DLC exclusivo para PlayStation, de graça, permitindo que os jogadores assumam o papel de Homem-Aranha.

O jogo é o próximo grande lançamento do calendário, e parece que a Sony está planejando esse acordo há um tempo. Está obviamente ligado à propriedade da Sony da licença do Homem-Aranha, que ela compartilha com a Marvel agora, e dada a exclusividade do excelente jogo autônomo do Homem-Aranha da Insomniac, não é uma grande surpresa.

Seu amigável bairro Spider-Man chega aos Vingadores da Marvel, exclusivamente no PlayStation. A Crystal Dynamics oferece detalhes iniciais por conta própria e única sobre o herói pós-lançamento: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc - PlayStation (@PlayStation) 3 de agosto de 2020

Aparentemente, o DLC chegará no início de 2021, alguns meses após o lançamento do jogo principal, e não custará nada extra, um bom negócio para quem escolhe o jogo no PlayStation. Nós já sabíamos que o Hawkeye virá em outro pacote de DLC para todos os sistemas.

É claro que esse tipo de exclusividade geralmente causa alguma ira e o fez de novo aqui, principalmente pelos proprietários do Xbox, consternados ao descobrir que não têm chance de jogar o jogo ao máximo.

É um retorno aos dias em que esses tipos de ofertas de conteúdo assimétrico eram mais comuns e a maioria das pessoas não fica feliz em vê-lo retornar. Dito isto, a Sony já tem alguns desses acordos de exclusividade em jogo, inclusive com jogos de Call of Duty, onde o conteúdo geralmente cai primeiro na PlayStation, então não é um problema novo.

Escrito por Max Freeman-Mills.