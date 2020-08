Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony recebeu uma atualização bem-vinda de seus planos de compatibilidade entre gerações antes do lançamento do PlayStation 5 no final deste ano, analisando especificamente hardware e acessórios.

A grande novidade a sair desta nova postagem no blog é que, diferentemente do plano inclusivo da Microsoft para as opções de controle do Xbox Series X, o DualShock 4 do seu PS4 só será útil em determinadas circunstâncias, quando você adquirir o novo console.

A Sony diz que o DualShock 4 será compatível com o PS5, mas somente quando você o estiver usando para jogar jogos PS4 compatíveis com versões anteriores no novo hardware. Se você estiver jogando um novo jogo PS5, precisará fazê-lo no DualSense, a versão mais recente de seu controle.

Essa é uma notícia um pouco decepcionante (não é possível usar os controladores existentes para evitar a compra de mais consoles para o couch cooperativo), mas não é totalmente surpreendente, dado que o DualSense está fazendo algumas atualizações mais reveladoras do que o novo controlador da Microsoft.

Com feedback háptico mais avançado e sistemas de gatilho entrando em jogo, juntamente com um microfone embutido, é lógico que a Sony deseja que seus jogos PS5 sejam projetados para o novo controlador, sem abrir caminho para trabalhar com hardware mais antigo.

Isso também deixa os controladores de terceiros em um lugar interessante - a Sony diz que eles também trabalharão com jogos PS4, mas não com jogos PS5, embora presumimos que vários fabricantes estejam trabalhando em novas versões para preencher essa lacuna.

No entanto, mais amplamente a frente dos acessórios parece boa - com a Sony esclarecendo que a maioria dos acessórios que funcionam no PS4 também o fará no PS5, especialmente os fones de ouvido de terceiros que usam conexões USB ou 3,5 mm.

Isso significa que suas rodas de corrida e almofadas de combate, se forem oficialmente licenciadas, devem funcionar bem. Já sabíamos que o PSVR funcionaria com o PS5, e a Sony confirmou novamente que esse era o caso.

Escrito por Max Freeman-Mills.