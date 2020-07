Novo e emocionante PlayStation 5 em destaque revelado em vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um recurso anteriormente desconhecido do PlayStation 5 vazou como parte de uma prévia do jogo WRC 9.

Chamada de atividades, permitirá carregar uma missão específica ou, no caso do jogo de corrida, corridas individuais diretamente da tela inicial do console. Isso significa que você não precisará abrir o jogo e navegar pelos menus primeiro.

A pré-visualização foi originalmente publicada pelo Gamereactor, mas foi retirada novamente. No entanto, não antes do usuário do Twitter Gematsu conseguir arquivá-lo.

A pré-visualização do WRC 9 também revela que as versões de próxima geração do jogo serão gratuitas para quem comprou o PS4 e Xbox One, respectivamente.

Embora a Sony não tenha detalhado as atividades especificamente até o momento, ela sugeriu esse recurso no passado.

Como aponta a Eurogamer , o arquiteto líder de sistema, Mark Cerny, mencionou algo nesse sentido em sua entrevista de outubro de 2019 à Wired:

"Mesmo que seja bastante rápido para iniciar jogos, não queremos que o jogador tenha que iniciar o jogo, ver o que está acontecendo, iniciar o jogo, ver o que está acontecendo", disse ele.

"Os servidores de jogos multiplayer fornecerão ao console o conjunto de atividades que podem ser ingressadas em tempo real. Os jogos para um jogador fornecerão informações como quais missões você pode fazer e quais recompensas você pode receber por completá-las - e todas essas opções serão visíveis em interface do usuário. Como jogador, você pula direto para o que quiser. "

Escrito por Rik Henderson.