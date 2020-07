A produção do PlayStation 5 supostamente aumentou para atender à demanda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony ordenou a produção de 50% mais consoles do PlayStation 5 do que o planejado anteriormente. Agora, espera enviar entre nove e 10 milhões de unidades no lançamento e nos meses seguintes.

A demanda é claramente maior do que o inicialmente previsto, enquanto há duas máquinas que chegarão ao mercado no dia do lançamento nesta temporada de festas - o PS5 e o PS5 Digital Edition. Espera-se que este último seja um pouco mais acessível, pois não possui uma unidade Blu-ray Ultra HD 4K.

Os preços de cada um ainda não foram revelados.

O site de negócios asiático, Nikkei , afirma que o número original de produção era de seis milhões de unidades - o que ainda era ambicioso, considerando que 4,2 milhões de PlayStation 4 foram vendidos em seu primeiro mês e isso era um recorde na época. Ele diz que os novos números de remessa do PS5 estarão mais próximos de nove milhões.

A Bloomberg vai mais longe, alegando que a empresa venderá 10 milhões de unidades até o final de 2020.

Tudo isso se deve ao enorme sucesso do evento online Future of Gaming, que despertou grande interesse nos dois novos consoles PlayStation.

A Microsoft agora precisa de um Xbox Games Showcase igualmente empolgante no dia 23 de julho, com alguns anúncios de manchete, para revidar. Xbox Series S alguém?