O PS5 terá um painel totalmente novo e uma experiência do usuário

Com uma nova geração de console, surgem novas interfaces de usuário de console, geralmente - embora a Microsoft tenha confirmado silenciosamente que o Xbox Series X usará um painel quase idêntico à geração atual do Xbox Ones.

Ainda assim, a Sony está agitando a bandeira para mudar novamente desta vez, e após sua dramática inauguração recente do novo design radical do Playstation 5 , parece que também estaremos recebendo uma nova interface de usuário.

O vice-presidente de design de experiência do usuário da PlayStation, Matt MacLaurin, está respondendo a perguntas em seu post no LinkedIn mostrando o console, e algumas de suas respostas são instrutivas.

Por um lado, ele confirmou que a interface do PS4 está recebendo uma "revisão de 100%", com algumas funcionalidades novas e importantes adicionadas pela primeira vez, embora ele não tenha conseguido entender quais seriam essas mudanças.

Além disso, ele diz que as mudanças são substanciais o suficiente para que possam ser chamadas de "reestruturação completa da interface do usuário" - então parece que poderíamos ter bastante contraste.

É claro que, além do que parecia um pequeno clipe da tela do console, não vimos nenhuma interface do PS5 em uso, nem temos indicação de quando poderíamos. Com o lançamento daqui a seis meses, é improvável que tenhamos que esperar muito tempo.