Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A PlayStation revelou o visual do PS5 pela primeira vez durante o evento Future of Gaming, e surpreendeu a todos ao anunciar não um, mas dois consoles.

Haverá um PlayStation 5 padrão e um PS5 Digital Edition sem uma unidade de disco Blu-ray 4K - pense no Xbox One S All-Digital Edition .

Os dois parecerão essencialmente os mesmos - apenas com o slot da unidade a diferença esteticamente. E nenhum deles se parece com os inúmeros vazamentos e renderizações de conceitos que vimos no ano passado.

É um console de aparência elegante, com curvas e, exclusivo para uma máquina PlayStation, será principalmente branco no lançamento. As variantes brancas de outras PlayStations apareceram abaixo da linha, mas os consoles de lançamento sempre foram cinza ou pretos.

A partir das fotos mostradas, o PS5 parece ótimo de pé, mas também poderá ser achatado - ótimas notícias para nossos gabinetes antivírus.

É uma mente bastante robusta, então você precisará deixar muito espaço.

Juntamente com as novas máquinas, haverá uma variedade de acessórios com estilo semelhante.

O controlador DualSense, naturalmente, mas também uma estação de carregamento, fones de ouvido, câmera HD e o retorno de um controle remoto de mídia. O último controle remoto oficial de mídia da PlayStation foi lançado apenas para PS3.

Nenhum preço foi revelado até agora, mas imaginaríamos que a Digital Edition fosse mais barata e, se adivinharmos, estará abaixo do preço de 500 libras / 500 dólares, enquanto o PS5 padrão será de 599 libras / 599 libras.

Mal podemos esperar para descobrir mais sobre o PlayStation 5. Enquanto isso, acompanhe os jogos que foram anunciados durante o evento, além de outros trailers aqui: Os melhores jogos para PS5 a serem antecipados em 2020 e além .

E você pode descobrir as especificações e detalhes anunciados anteriormente aqui: especificações do PS5, data de lançamento, controle e muito mais: tudo o que há de mais recente no PlayStation 5 .