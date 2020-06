A formação dos jogos para PS5 inclui Spider-Man: Miles Morales e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Durante o evento PS5 Future of Gaming , a PlayStation lançou vários novos jogos chegando à sua nova plataforma de jogos, alguns até no dia do lançamento.

Entre eles, mostrados durante a transmissão ao vivo estão Spider-Man: Miles Morales, uma nova versão da aventura de super-heróis do mundo aberto, estrelada pela versão de Spidey de Morales.

Seu tradicional traje preto aparece, embora ainda não saibamos muito sobre isso. Porém, será um dos títulos de lançamento, disponível no Holiday 2020.

Também foi anunciado o GTA V, chegando ao novo console de forma aprimorada e expandida. O Gran Turismo 7 também será lançado para PS5 , embora ainda não saibamos uma data.

Os fãs de Ratchet & Clank também ficarão felizes com o retorno da dupla de plataformas em uma nova aventura - Ratchet & Clank: Rift Apart.

A série de plataformas sempre foi incrível, em qualquer console PlayStation, mas com o traçado de raios e o conceito de planeta pulando sempre que você quiser, pode fazer com que este se destaque.

Outros destaques importantes foram Sackboy: A Big Adventure, com Sumo Digital assumindo funções de desenvolvimento, enquanto Media Molecule se concentra em Dreams e Hitman 3.

Em janeiro de 2021, o capítulo final da trilogia Hitman World parece simplesmente deslumbrante.

O teaser da NBA 2K21 também nos mostrou exatamente o que é capaz com a GPU. Suor realista. Ewwww. E duas palavras, uma numérica: Resident Evil VIII - oh sim!

Mas talvez a revelação mais emocionante de todas tenha sido Horizon: Forbidden West - a sequência de um dos nossos jogos favoritos de todos os tempos.

Quando se trata de itens exclusivos, a PlayStation certamente está arrumando sua tenda cedo. Pode vir.

