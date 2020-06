Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Finalmente, você poderá adquirir The Last of Us Part 2 na sexta-feira 19 de junho, quando for lançado para PS4 e PS4 Pro .

Temos certeza de que você vai querer entrar nele o mais rápido possível. Afinal, é o jogo mais ansiosamente aguardado de 2020 - se não esta geração de console.

No entanto, você também deve estar ciente de que a velocidade percorrida por ele pode significar que você perde alguns de seus melhores momentos. Há muito valor agregado na exploração de todos os cantos e recantos - mais ainda do que em seu antecessor.

Pocket-lint conversou com o co-diretor do LOUII, Anthony Newman, que nos explicou que existem muitos locais e segredos escondidos a serem descobertos ao longo do jogo, que não são essenciais para o enredo, mas ainda são importantes para a jornada geral :

"É um pouco estressante para nós colocarmos tanto esforço em algo que alguém pode não experimentar", disse ele.

"Mas sentimos que, ao ter algumas dessas experiências, será algo que você poderá sentir como se fosse organicamente descoberto. Isso faz com que pareça muito mais especial e único para você."

Newman também revelou uma das jóias que você pode perder (então cuidado com os spoilers ). Isso acontece na missão Procurando Nora, que jogamos para nossa extensa prévia :

"Uma das minhas partes favoritas da sequência Finding Nora é que há um bar que você pode escolher para explorar a fim de encontrar mais recursos. E não há como entrar nesse bar sem abrir uma janela", acrescentou.

"Não está claro no começo - você vê que talvez haja um infectado lá. Então, você pensa: Eu provavelmente posso me safar disso. Bem, quando você quebra a janela, percebe que na verdade há um grande número de infectados e todos podem quebrar as janelas, cair, sair e sair para a rua.

"De repente, é esse momento muito orgânico em que você se sente no meio desse filme de zumbis e meio que em uma crise de sua própria criação. Sim, momentos como esse fiquei realmente emocionado".

