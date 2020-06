O evento PS5 da Sony tem uma nova data! Prepare-se para ver alguns jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony reagendou seu evento do PlayStation 5 para quinta-feira, 11 de junho, às 16:00 ET. O evento foi originalmente agendado para 4 de junho.

A Sony adiou o evento após o assassinato de George Floyd, que gerou protestos em andamento contra o racismo e a brutalidade policial nos EUA e em todo o mundo. Inicialmente, a empresa disse que preferia usar o tempo do evento para se afastar e "permitir que vozes mais importantes fossem ouvidas". Lembre-se de que o Google, no mesmo dia, adiou seu evento Android 11.

A Sony agora espera voltar ao cronograma. Em um post do blog , a empresa disse que podemos esperar que seu evento seja realizado "um pouco mais de uma hora". Ele será pré-gravado e transmitido em 1080p e 30fps - o mesmo número de funcionários da Sony está trabalhando em casa durante o COVID- 19 pandemia.

A Sony deixou claro que planeja visualizar os jogos do PlayStation 5 durante o evento. Ele até sugeriu o uso de fones de ouvido, porque "há algum trabalho interessante de áudio no programa, e pode ser mais difícil apreciar se ele for acionado pelos alto-falantes do telefone ou laptop". Não podemos deixar de pensar se ele está planejando demonstrar o áudio 3D recursos anunciados anteriormente para o PlayStation 5.

A Bloomberg afirmou recentemente que os planos de eventos do PlayStation 5 da Sony estão "em fluxo" e, supostamente, mais eventos podem ocorrer nas próximas semanas e meses. A Sony provavelmente usará alguns desses eventos para falar especificamente sobre o próprio console. Até agora, apenas confirmou as especificações, o logotipo e o controle sem fio do PlayStation 5. Ainda não revelou o design do console.

Há uma chance de vermos algum hardware anunciado no evento de 11 de junho. Afinal, o convite do evento mostra claramente um controlador.