Sony atrasa evento do PS5 devido a protestos nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony adiou um evento para o PlayStation 5 originalmente previsto para 4 de junho.

O atraso é uma resposta aos protestos que ocorreram nos EUA após a morte de George Floyd, em Minnesota. "Embora entendamos que os jogadores de todo o mundo estão empolgados em ver os jogos do PS5, não sentimos que agora seja um momento de comemoração", compartilhou a Sony no Twitter na segunda-feira.

A empresa agora planeja usar esse tempo para se afastar e "permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas". Lembre-se de que a decisão da Sony segue uma decisão semelhante do Google, que, na segunda-feira, decidiu adiar o anúncio beta do Android 11 .

A Bloomberg afirmou recentemente que os planos de eventos do PlayStation 5 da Sony estão "em andamento" e que a data de seu próximo evento está no ar. Supostamente, mais eventos podem ocorrer nas próximas semanas e meses, e a Sony provavelmente usará alguns desses eventos para fale especificamente sobre o console.

A Sony pretendia mostrar os jogos do PlayStation 5 durante o evento de 4 de junho. Alguns relatórios especulam que a empresa pode até fornecer mais detalhes sobre o próprio console de próxima geração. Até agora, a Sony confirmou apenas as especificações, o logotipo e o controle sem fio do PlayStation 5.

Ainda não foi mostrado o PlayStation 5. Para saber mais sobre o console, consulte nosso guia .