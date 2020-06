Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

The Last of Us Part II finalmente chegará às lojas na sexta-feira, 19 de junho, para que os jogadores do PS4 em breve possam colocar em suas mãos talvez o jogo mais importante desta geração de console.

Nós jogamos uma seção de pré-visualização e, com spoilers à parte, podemos dizer com segurança que os fãs do original encontrarão muito que é tranquilizadoramente familiar, permitindo que eles entrem direto.

No entanto, isso nem sempre seria o caso. De fato, quando o Naughty Dog planejou a sequência de um dos jogos mais aclamados pela crítica de todos os tempos, ele tinha um tipo diferente de experiência em mente.

O Pocket-lint conversou com o co-diretor do Last of Us 2 , Anthony Newman, que nos disse que o estúdio originalmente queria criar algo com a nova mecânica de jogo: "Éramos muito ambiciosos em querer tornar o jogo o mais diferente possível, " ele disse.

"Quando começamos, o jogo era bem diferente. Queríamos enfatizar ainda mais o combate corpo a corpo e fazer com que os jogadores se sentassem no banco de trás. E haveria todas essas mudanças completamente diferentes que queríamos fazer."

"Mas, com o tempo, percebemos que tudo bem, isso não parece mais o Last of Us. Estávamos perdendo todos os elementos originais, como jogabilidade furtiva, que tornaram o primeiro jogo tão bem-sucedido."

Nem todo o trabalho foi desperdiçado. Alguns dos elementos da jogabilidade carregada foram adotados no lançamento final: "O que foi legal foi que nas experiências iniciais que tivemos que recuar, muitas delas permanecem", acrescentou Newman.

Novas mecânicas de esquiva e combate corpo a corpo foram duas que fizeram o corte.

"Muito do que aprendemos ao tentar fazer um jogo corpo a corpo, fomos capazes de reter.

"Ter a reação de um inimigo corpo a corpo, ter que se preocupar com o tempo. Ou você precisa observar e prever quando é o momento certo para combater o ataque. Isso foi algo que aprendemos muito com as experiências iniciais.

"Então, embora esteja de acordo com a tradição do primeiro jogo - e alguém que tenha muita experiência no primeiro jogo se sinta em casa - eu também acho que é um jogo único. É o original, mas, como , mais mais ".

The Last of Us Part II estará disponível para PlayStation 4 e PS4 Pro a partir de sexta-feira, 19 de junho. As encomendas já estão disponíveis.

