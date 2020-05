Sony pode realizar um evento PS5 em junho com foco em jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony planeja anunciar um evento apenas para o PlayStation 5 .

O evento pode acontecer na próxima semana, de acordo com a Bloomberg , que citou fontes não identificadas com conhecimento direto. Atualmente, está marcado para 3 de junho, mas a Bloomberg observa que "os planos estão em andamento e que o dia pode mudar".

Supostamente, o evento será focado em jogos e não “revelará todos os detalhes essenciais” no console da próxima geração. Mais eventos podem ocorrer nas próximas semanas e meses. Presumivelmente, a Sony usará esses eventos para falar especificamente sobre o console. Até agora, a empresa confirmou as especificações, o logotipo e o controle sem fio do PlayStation 5. Ainda não mostrou o PlayStation 5.

Se tivéssemos que adivinhar, a Sony não visualizará o PlayStation 5 durante os rumores da próxima semana. Em vez disso, provavelmente aprenderemos sobre os próximos jogos.

Lembre-se de que a Sony normalmente lança seu principal console de jogos em novembro.

Espera-se que o PlayStation 5 contenha, entre outras coisas, um CPU AMD Zen 2 de oito núcleos personalizado (3,5 GHz com frequência variável) e uma GPU personalizada baseada no hardware da arquitetura AMD RDNA 2 (10,28 teraflops e 36 unidades de computação; 2,23 GHz com frequência variável).

