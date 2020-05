Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Vimos algumas coisas impressionantes nos dois consoles da próxima geração até agora, até a demo de motor Unreal 5 em execução no PlayStation 5 . Mas há algumas grandes inovações de próximo nível que não podemos ver.

Por exemplo, o controle PS5 DualSense ostenta uma nova tecnologia de feedback háptico que substitui o antigo pacote de rumble. E, de acordo com um desenvolvedor altamente respeitado, vamos adorar.

"Você vai adorar o que eles estão fazendo com o controle no PS5, com o material DualSense", disse Mike Bithell, desenvolvedor independente de Thomas Was Alone e Volume.

"Húngaro ... a coisa das gotas de chuva; eu fiz algumas demos, elas são muito boas [...] você vai se divertir e brincar com isso."

Ele estava falando com o podcast Play, Watch, Listen e se referindo ao Tempest Engine do PS5, que permitirá ao console fornecer áudio para efeitos climáticos específicos, incluindo cada gota de chuva individual em uma tempestade.

Conforme relatado pelo IGN , isso pode significar que o feedback tátil será vinculado a efeitos de áudio específicos. Talvez você possa "sentir" e ouvir gotas de chuva individuais.

Nesse caso, poderíamos ter uma experiência incrível e imersiva em todos os jogos do PS5 - e / ou em muitos jogos com chuvas torrenciais.

Certamente, mal podemos esperar para colocar nossas mãos no controlador em um futuro próximo (ish).