Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

The Last of Us Part II será lançado em 19 de junho e, como é exclusivo da PlayStation, se você ainda não tem um PS4 para jogar, agora é um bom momento para considerar um. Afinal, este será o jogo do verão e um forte candidato ao jogo do ano, suspeitamos.

Melhor ainda, por que não comprar um pacote PS4 Pro da Edição Limitada The Last of Us Part II, que também será lançado em 19 de junho para coincidir com o jogo.

Além de obter uma cópia física do jogo mais esperado de 2020, além de uma pilha inteira de extras de download digital, você obtém um PlayStation 4 Pro gravado com o desenho da tatuagem da personagem principal Ellie. O controlador DualShock 4 incluído também ostenta sua tatuagem em uma das alças e o logotipo do jogo no painel de toque.

squirrel_widget_246985

Também estão chegando outros acessórios de edição limitada, com um fone de ouvido sem fio Gold especial, também gravado com a tatuagem. E a Seagate anunciou um disco rígido externo com design semelhante e o logotipo na parte superior.

O Game Drive oficialmente licenciado possui 2 TB de espaço de armazenamento - para armazenar mais de 50 jogos - e é plug and play. Basta conectá-lo a uma porta disponível no PS4 Pro.

"Quando revelamos The Last of Us Part II, não tínhamos ideia de quão rapidamente os fãs abraçariam a tatuagem de Ellie. Em um dia, começamos a ver versões da vida real aparecendo nas mídias sociais e os fãs estavam compartilhando fotos de suas novas tatuagens conosco semana após semana desde então ", disse o diretor de arte da desenvolvedora Naughty Dog, John Sweeney.

"Quando surgiu a oportunidade de criar um PS4 Pro personalizado para The Last of Us Part II, eu trabalhei com nosso designer gráfico na época, Angel Garcia, e consideramos algumas idéias diferentes, mas voltamos à tatuagem de Ellie. Por Nesse ponto, tornou-se um símbolo do jogo e para a comunidade - muito parecido com o logotipo Firefly no primeiro jogo.Foi uma escolha clara, mas nos perguntamos: e se ele pudesse ser gravado? , então não tínhamos certeza de que isso era possível, mas graças aos esforços incríveis das equipes da PlayStation, encontramos um caminho ".