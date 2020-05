Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Unreal lançou uma demo do seu mecanismo de criação de jogos para 2021, o Unreal 5, rodando no hardware do PlayStation 5 e nós acabamos de pegar as garras do chão.

Os detalhes e efeitos de iluminação que serão possíveis, graças às tecnologias Nanite e Lumen da Unreal, nos dão uma indicação mais clara de quanto será realmente um salto geracional para o PS5 e o Xbox Series X.

Se você não acredita em nós, consulte o passo a passo acima, ou os destaques abaixo.

A demo mostra um cenário de jogo não muito diferente de uma aventura de Lara Croft, com uma protagonista feminina explorando uma tumba esquecida e em ruínas. Ele foi criado apenas para mostrar o quão capaz o Unreal 5 será, mas também pode ser um ótimo parâmetro para um futuro Tomb Raider - espero que tenha dado algumas idéias à Crystal Dynamics e à Square Enix.

O mecanismo e, portanto, o PS5 são capazes de renderizar milhões de polígonos triangulares na tela ao mesmo tempo e iluminá-los dinamicamente em tempo real.

O resultado final é simplesmente espantoso. É uma coisa de qualidade de filme, todos trabalhando em tempo real no hardware do console.

Com toda a honestidade, é improvável que você veja qualquer jogo desse padrão no lançamento (na temporada de festas do PS5 e Xbox Series X), mas pense no que será possível quando os dois consoles estiverem no mercado por alguns anos .

Como comparação, basta olhar para os títulos de lançamento para PS4 e Xbox One e compará-los com os grandes lançadores A de hoje em dia. Sim, agora estamos salivando também.