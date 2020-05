Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nos últimos anos, houve uma série interessante de pedidos de patentes das equipes Playstation da Sony, que parecem apontar para eles, pelo menos trabalhando em um assistente de voz para o Playstation 5.

Desde o microfone do controlador Dualsense ser capaz de captar comandos de voz sem a necessidade de mais hardware, até o assistente poder responder perguntas rápidas e dar dicas ao jogador, essas informações não são novas.

No entanto, surgiu uma nova entrada nessa linha de registros de patentes que dá um contexto adicional ao trabalho do assistente e indica que uma de suas funções poderia ser ajudar os jogadores a se manterem informados sobre por quanto tempo eles podem jogar.

Como esse fluxograma ligeiramente obtuso indica, o assistente pode analisar vários fatores relacionados ao estilo de jogo do usuário e ao desempenho histórico de outros jogadores para determinar quanto tempo um usuário pode ter antes do próximo ponto de salvamento ou nível concluído, e que eles saibam esse fato.

Isso pode ser comparado a outras informações armazenadas, como um programa de TV que o usuário normalmente muda para assistir, ou talvez uma limitação conhecida do tempo da tela controlada pelos pais, para ajudar o assistente a dar conselhos de uma maneira mais direcionada.

Porém, como a segunda imagem demonstra, acompanhando o desempenho dos jogadores, independentemente das restrições de tempo, o assistente pode oferecer dicas e sugestões que os ajudam a navegar no jogo de maneira mais tranquila.

Sussurros anteriores sugeriram que o assistente será chamado de Playstation Assist, e certamente será interessante ver se a Sony o implementa para o PS5 no lançamento neste inverno e, em caso afirmativo, o quanto isso faz barulho. Embora alguns dos recursos pareçam úteis, o mesmo ocorreu com a Cortana no Xbox One, e isso dificilmente ocorreu com o tempo.