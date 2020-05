Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

The Last of Us Part 2 será lançado para PS4 na sexta-feira, 19 de junho, e não se preocupe, será um passeio emocionante.

Chegou um novo trailer e aqueles que conseguiram evitar os spoilers vazados recentemente (como nós) sem dúvida estarão tremendo de emoção e um pouco de medo pelas cenas.

Digamos que não será um passeio feliz e feliz no parque.

Você pode assistir ao trailer acima, mas lembre-se de que parte não é bonita. Na verdade, parece que alguns momentos realmente difíceis estão à frente de Ellie especificamente - e não por causa dos cliques.

The Last of Us Part 2 estará disponível para PS4 e PS4 Pro , com o trailer disponível em 4K (2160p) para dar uma idéia de como será a aparência desta última máquina.

O jogo estava previsto para o final de maio (bem, depois de outros atrasos), mas foi transferido para junho para permitir um tempo extra para promovê-lo e comercializá-lo.

Tanto a Naughty Dog quanto a Sony Interactive Entertainment decidiram que era um título grande demais para ficar sem muito alarde nesses tempos conturbados.