Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sony Interactive Entertainment pode ter sido criticada por ser lento fora do portão com informações oficiais no PlayStation 5, pelo menos em comparação com Xbox, mas certamente está compensando agora.

Além de revelar especificações e toda uma carga de jargões técnicos durante o seu evento online de mergulho profundo em 18 de março, ele agora revelou formalmente o controlador PS5 DualSense.

Afastando-se do apelido DualShock usado desde o primeiro joypad PlayStation, este novo comando representa uma grande partida para a empresa.

Aqui olhamos para seus diferentes aspectos e características (com base no que já sabemos) e fazemos um julgamento sobre o que isso significa para o design final do console.

Essencialmente, embora não pareça de um olhar inicial, o comando DualSense é baseado no DualShock 4 da PS4 - facilmente o melhor comando da história da PlayStation até agora.

Sim, a cor pode ter mudado - para um design de dois tons - e o volume aparentemente aumentou e arredondou um pouco (para, quase, Xbox-form), mas os miniaturas estão na mesma posição e ainda há um touchpanel na parte superior. Uma barra de luz também retorna, embora em ambos os lados do painel sensível ao toque, em vez de na parte superior.

O que isso significa para os proprietários de PSVR, não temos tanta certeza. SIE disse no passado que PSVR será suportado pela PS5, com fones de ouvido mais antigos compatíveis com versões anteriores, mas sem barra de luz superior no controlador, não é provável que vai funcionar com a câmera. Será que existem planos para mudar para a detecção de movimento total em vez disso? Veremos.

Um novo recurso adicionado ao controlador DualSense é o feedback háptico. Em vez de apenas o velho pacote de rumble simples encontrado em controladores em muitas gerações de jogos, o DualSense dará a um jogador um feedback tangível para mergulhá-lo melhor em um jogo.

Como a Sony diz em seu blog, ele “adiciona uma variedade de sensações poderosas que você vai sentir quando você joga, como a grittiness lenta de dirigir um carro através da lama”.

Junto com feedback háptico, o novo controlador adota gatilhos adaptativos para os botões L2 e R2.

Eles também introduzem feedback relacionado ao conteúdo e controle mais fino, como quando você está puxando o gatilho de uma arma na tela, ou puxando um arco para disparar uma flecha.

Outro grande para a equipa PlayStation foi melhorar a vida útil da bateria no comando mais recente. Essa é talvez uma das principais advertências do DualShock 4 e é ótimo ouvir que está sendo abordada.

Ainda não há nenhuma palavra sobre o tamanho da bateria, ou quanto tempo ela pode durar, mas o design ligeiramente mais volumoso do novo controlador é, em parte, como resultado do amontoamento em uma bateria maior. E isso é ótimo de ouvir.

Como rumores anteriormente, o botão Partilhar desapareceu. No entanto, ele foi substituído por um novo recurso de botão “Criar”.

Ainda não sabemos muito sobre esta funcionalidade - vamos atualizar quando soubermos mais.

Uma coisa que irá agradar aos jogadores multijogadores/sociais sem fim é a nova facilidade para conversar no jogo e com outros jogadores sem a necessidade de um fone de ouvido - especialmente para curtos períodos e quando a qualidade de áudio de voz não é tão importante.

O DualSense vem com sua própria matriz de microfone incorporada ao controlador. Nós nos perguntamos se isso também pode ser um sinal de que o console poderia ser compatível com assistentes de voz, como Alexa ou Google Assistant? Talvez até mesmo seu próprio sistema de reconhecimento de voz (melhor do que o Sony já se envolveu com antes)?

Embora ainda não tenhamos visto nada oficial no design da consola PlayStation 5, este comando aponta para pelo menos um factor chave: será de dois tons e, muito provavelmente, sobretudo branco com floreios pretos.

E as notas de design não estão a um milhão de milhas de distância das imagens do Devkit que continua aparecendo. Duvidamos que seja exatamente assim, mas pode estar perto.

Nós provavelmente descobriremos com certeza muito em breve, pois suspeitamos que a revelação do controlador DualSense é apenas um provador para o que está por vir.