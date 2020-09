Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora sabemos tudo o que há para saber sobre o PlayStation 5 , incluindo preço e data de lançamento para os modelos padrão e edição digital.

Também descobrimos o preço de um novo controlador DualSense quando comprado separadamente, o que é sempre útil. Afinal, parece e soa tão bem que você sem dúvida vai querer pelo menos dois deles.

Afastando-se do apelido DualShock usado desde o primeiro joypad do PlayStation, este novo controlador certamente representa um ponto de partida para a empresa.

Aqui, examinamos seus diferentes aspectos e recursos (com base no que já sabemos).

O preço total do PS5 foi confirmado em $ 499 ou £ 459 (ou menos se você optar pela Edição Digital), e agora sabemos quanto DualSense vai custar também - chegando a $ 69,99 ou £ 59,99. Isso é um pequeno salto sobre o custo de um DualShock 4, o que é uma pena, embora a sofisticação adicional de seus recursos não o torne surpreendente.

Essencialmente, embora possa não parecer à primeira vista, o controlador DualSense é baseado no DualShock 4 do PS4 - facilmente o melhor controlador na história do PlayStation até agora.

Sim, a cor pode ter mudado - para um design de dois tons - e o volume aparentemente aumentou e arredondou um pouco (para, quase, a forma de Xbox), mas os botões estão na mesma posição e ainda há um painel sensível ao toque em o topo. Uma barra de luzes retorna também, embora em qualquer um dos lados do painel de toque em vez de na parte superior.

O que isso significa para os proprietários de PSVR, não temos tanta certeza. A SIE disse no passado que o PSVR será suportado pelo PS5, com fones de ouvido mais antigos compatíveis com versões anteriores, mas sem barra de luzes superior no controlador, provavelmente não funcionará com a câmera. Será que existem planos para mudar para detecção de movimento total em vez disso? Veremos.

Um novo recurso adicionado ao controlador DualSense é o feedback tátil. Em vez de apenas o velho pacote de rumble encontrado em controladores de muitas gerações de jogos, o DualSense dará ao jogador um feedback tangível para melhor envolvê-lo no jogo.

Como a Sony disse em seu blog , "adiciona uma variedade de sensações poderosas que você sentirá ao jogar, como a lentidão de dirigir um carro na lama".

O desenvolvedor de Thomas Was Alone, Mike Bithell, foi além, tendo jogado com o próprio controle: "Você vai adorar o que eles estão fazendo com o controle no PS5 também, com o material DualSense", disse ele ao Play , Assistir, ouvir podcast .

"Táctil ... a coisa das gotas de chuva; já fiz algumas demos, são muito boas [...] você vai se divertir e brincar com isso."

Isso sugeriu que mesmo os menores efeitos no jogo poderiam dar aos jogadores um feedback tangível através do controle.

Junto com o feedback tátil, o novo controlador adota gatilhos adaptativos para os botões L2 e R2.

Eles também apresentam feedback relacionado ao conteúdo e controle mais preciso, como quando você puxa o gatilho de uma arma na tela ou puxa um arco para disparar uma flecha.

Outro grande problema para a equipe do PlayStation foi melhorar a vida útil da bateria no controlador mais recente. Essa é talvez uma das principais advertências do DualShock 4 e é ótimo saber que está sendo tratada.

Não há nenhuma palavra ainda sobre o quão grande é a bateria, ou quanto tempo ela pode durar, mas o design um pouco mais volumoso do novo controlador é em parte resultado de amontoar em uma bateria maior. E isso é ótimo de ouvir.

Conforme rumores anteriores, o botão Compartilhar desapareceu. No entanto, ele foi substituído por um novo recurso de botão "Criar".

Ele lança uma nova ferramenta Creation Studio que permite aos jogadores muito mais controle sobre seus screengrabs e vídeos capturados, do que atualmente é possível no PS4. Saberemos mais sobre isso mais tarde, com certeza.

Uma coisa que irá agradar infinitamente os jogadores multiplayer / sociais é a nova facilidade de conversar no jogo e com outros jogadores sem a necessidade de um fone de ouvido - especialmente por curtos períodos e quando a qualidade do áudio da voz não é tão importante.

O DualSense virá com seu próprio conjunto de microfone embutido no controlador. Será que isso também pode ser um sinal de que o console pode ser compatível com assistentes de voz, como Alexa ou Google Assistant? Talvez até mesmo seu próprio sistema de reconhecimento de voz (melhor do que aquele com o qual a Sony se aventurou antes)?

Uma das coisas principais que você deve saber sobre o DualSense é que ele marca um avanço bastante significativo, o que significa que a compatibilidade com versões anteriores é um pequeno problema. A Sony confirmou recentemente que você não poderá jogar jogos PS5 usando os controladores DualShock 4 do seu antigo PS4, por exemplo, embora eles funcionem em jogos PS4 compatíveis com versões anteriores rodando no novo console.

Além disso, não esperamos que o DualSense funcione em um PS4. Desculpe.

Atualizaremos quando descobrirmos algo mais sobre os recursos mais intrincados do controlador, mas enquanto isso você pode descobrir muito mais sobre o PlayStation 5 aqui .

Escrito por Rik Henderson. Edição por Max Freeman-Mills.