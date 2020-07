Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony pode inicialmente ser criticada por ter ficado devagar com informações oficiais do PlayStation 5 , pelo menos em comparação com o Xbox , mas certamente está compensando isso agora.

Seu novo console - sob dois aspectos - foi mostrado, juntamente com o novo controlador, desta vez apelidado de DualSense.

Afastando-se do apelido DualShock usado desde o primeiro joypad para PlayStation, este novo controlador representa uma partida para a empresa.

Aqui, examinamos seus diferentes aspectos e características (com base no que já sabemos).

Essencialmente, embora possa não parecer à primeira vista, o controle DualSense é baseado no DualShock 4 do PS4 - facilmente o melhor controle da história da PlayStation até agora.

Sim, a cor pode ter mudado - para um design de dois tons - e o volume aparentemente aumentado e arredondado um pouco (para quase o formato Xbox), mas os botões estão na mesma posição e ainda há um painel de toque em o topo. Uma barra de luzes também retorna, embora ambos os lados do painel de toque e não na parte superior.

O que isso significa para os proprietários de PSVR, não temos tanta certeza. A SIE disse no passado que o PSVR será suportado pelo PS5, com fones de ouvido mais antigos compatíveis com versões anteriores, mas sem barra de luzes superior no controlador, não é provável que funcione com a câmera. Será que existem planos para mudar para a detecção de movimento total? Veremos.

Um novo recurso adicionado ao controlador DualSense é o feedback tátil. Em vez de apenas o velho pacote de rumores encontrado em controladores em muitas gerações de jogos, o DualSense dará ao jogador um feedback tangível para melhor mergulhá-lo em um jogo.

Como a Sony disse em seu blog , "acrescenta uma variedade de sensações poderosas que você sentirá quando jogar, como a lenta dureza de dirigir um carro na lama".

O desenvolvedor de Thomas Was Alone, Mike Bithell, foi mais longe, tendo brincado com o próprio controle: "Você vai adorar o que eles estão fazendo com o controle no PS5 também, com o material DualSense", disse ele ao Play , Assista, Ouça podcast .

"Húngaro ... a coisa das gotas de chuva; eu fiz algumas demos, elas são muito boas [...] você vai se divertir e brincar com isso."

Isso indicava que mesmo os menores efeitos no jogo podiam dar aos jogadores um feedback tangível através do controle.

Juntamente com o feedback háptico, o novo controlador adota gatilhos adaptáveis para os botões L2 e R2.

Eles também introduzem feedback relacionado ao conteúdo e controle mais refinado, como quando você puxa o gatilho de uma arma na tela ou puxa um arco para disparar uma flecha.

Outro grande desafio para a equipe PlayStation foi melhorar a vida útil da bateria no controlador mais recente. Essa talvez seja uma das principais ressalvas do DualShock 4 e é ótimo saber que está sendo abordada.

Ainda não há informações sobre o tamanho da bateria ou quanto tempo ela pode durar, mas o design um pouco mais volumoso do novo controlador é parcialmente resultado de uma bateria maior. E isso é ótimo de ouvir.

Como havia rumores anteriores, o botão Compartilhar foi embora. No entanto, foi substituído por um novo recurso de botão "Criar".

Ele lança uma nova ferramenta do Creation Studio que permite aos jogadores muito mais controle sobre suas capturas de tela e vídeos capturados do que atualmente no PS4. Descobriremos mais sobre isso mais tarde, com certeza.

Uma coisa que agradará aos jogadores multiplayer / sociais é a nova facilidade de conversar no jogo e com outros jogadores sem a necessidade de um fone de ouvido - especialmente por curtos períodos e quando a qualidade do áudio da voz não é tão importante.

O DualSense virá com seu próprio conjunto de microfones embutido no controlador. Será que isso também pode ser um sinal de que o console pode ser compatível com assistentes de voz, como Alexa ou Google Assistant? Talvez até o seu próprio sistema de reconhecimento de voz (melhor do que o que a Sony já brincou antes)?

Com o controlador DualSense sendo apresentado antes do PlayStation 5, ficou claro que estávamos buscando algo bastante especial - em termos de design. E não ficamos desapontados.

O design em dois tons continua com o PS5 e sua Digital Edition sem disco, com as lâminas externas brancas flanqueando um segmento interior iluminado em preto e azul.

Não podemos querer ver tudo iluminado (e brincar com nós mesmos).

Atualizaremos quando descobrirmos mais sobre os recursos mais complexos do controlador.

