Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A PlayStation comprometeu-se a trabalhar com os ISPs na Europa no gerenciamento de tráfego de download, a fim de reduzir qualquer pressão indevida nas infra-estruturas de rede em países relacionados durante a crise do coronavírus.

O CEO Jim Ryan divulgou um comunicado afirmando que sua empresa precisa fazer sua "parte para lidar com as preocupações com a estabilidade da Internet, pois um número sem precedentes de pessoas pratica o distanciamento social e está se tornando mais dependente do acesso à Internet".

Isso não significa que os jogos de limitação sejam jogados online, pois eles usam relativamente pouca largura de banda (quando comparados a um fluxo SD da Netflix, por exemplo), mas os downloads digitais podem demorar consideravelmente mais do que o normal.

E, com lançamentos recentes de grandes jogos, como Doom Eternal e Call of Duty: Warzone , com peso entre 40 e 100 GB, talvez você precise agendar seus downloads para horários menos ocupados.

"Os jogadores podem experimentar downloads de jogos um pouco mais lentos ou atrasados, mas ainda desfrutam de uma jogabilidade robusta", disse Ryan. "Agradecemos o apoio e a compreensão de nossa comunidade, e eles estão fazendo a parte deles, pois tomamos essas medidas em um esforço para preservar o acesso de todos".

Os jogos se tornarão um passatempo inestimável durante a crise - ajudando aqueles que praticam distanciamento social a permanecerem socialmente ativos a partir do conforto de sua própria casa - para que os downloads possam aumentar invariavelmente em número.

Paciência, porém, será a chave.

Fora da esfera dos jogos, empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e YouTube, também se comprometeram a reduzir sua presença digital , reduzindo as taxas de bits do vídeo (em vez da resolução), a fim de reduzir os requisitos de largura de banda em 25% ou mais.

Alguns podem argumentar que isso não é suficiente, mas a BT afirma que a infraestrutura de rede do Reino Unido tem mais capacidade do que está sendo usada atualmente , mesmo com uma grande proporção do país atualmente em território nacional.