Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estávamos esperando por isso: a primeira versão das especificações do Sony PS5, que deveria acontecer na Global Developers Conference (GDC), mas, é claro, não foi devido ao cancelamento como resultado do COVID-19 surto.

Dado esse cancelamento, parecia uma conferência como nenhuma outra. Mark Cerny, arquiteto líder do sistema PlayStation 5, chegou a um estágio imaginário. Apesar de toda a nossa empolgação - e ainda estamos empolgados - eis por que foi um teaser de console diferente de qualquer outro.

Ok, sabemos que caímos em tempos de mudança do mundo e não esperávamos que houvesse uma audiência. Mas com cinco silhuetas na frente de Cerny, as pessoas foram rapidamente às mídias sociais para questionar sua realidade.

São pessoas reais, recortes de papelão, robôs com movimento programado? Não, achamos que são renderizações de CGI. Afinal, esta é uma apresentação sobre poder computacional e gráfico.

Era uma vez a Sony uma filial de laptops, fabricando produtos com a marca Vaio. Mas isso morreu alguns anos atrás. É verdade que o Vaio retornou em uma nova forma , mas a Sony não é mais a proprietária. Além disso, ele roda o Windows, que, você sabe, é um produto da Microsoft, como se o Xbox estivesse semi-trollando aqui. Nós brincamos.

Cerny disse isso desde o início: esta conferência era sobre especificação e o que será possível. Mas, entregue de maneira silenciosa, semelhante à ASMR, essa canção de ninar - completa com siglas sussurradas em abundância - foi fascinante. Porque, na verdade, tudo o que queríamos era ver como será o PlayStation de próxima geração. E como os títulos serão exibidos nele!

"Quase todos" os 100 melhores títulos do PS4 serão jogáveis no PS5. Espere, não é 100%? Aparentemente não. Rosto triste.

Depois de muita conversa, ampliando o potencial dos internos do PS5, Cerny chegou a 10,28 Teraflops. Isso é ótimo, certo? Bem, sim, mas não são os 12 Teraflops que a Xbox anunciou há algum tempo . E no mundo obcecado pelas especificações, isso atrairá muita atenção dos jogadores, sem dúvida.

Mas não deixe que tudo isso te distraia. Por fim, o PS5 será uma peça emocionante de hardware. Não mencionamos o SSD personalizado, que terá como objetivo ser 100x mais rápido do que o hardware existente - quase eliminando os tempos de carregamento - como um exemplo.

Haverá pilhas de outras coisas interessantes - mas teremos que esperar um pouco mais até vermos o próprio console e os jogos em toda a sua glória.

