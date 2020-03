Como assistir ao evento técnico de vídeo profundo da Sony, PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora o Xbox One Series X tenha dominado repetidamente as manchetes com detalhes de seus níveis de energia , armazenamento SSD , novo controlador e mais, a Sony tem sido relativamente discreta sobre o Playstation 5.

Mas parece que isso deve mudar - acaba de anunciar os horários para um novo mergulho técnico na arquitetura do sistema do PS5, o que deve nos dar uma idéia muito mais clara de como o console está se moldando.

A Sony anunciou no Twitter que o evento acontecerá no dia 18 de março, como você pode ver abaixo.

Amanhã, às 9h, horário do Pacífico, o arquiteto de sistemas PS5, Mark Cerny, fornecerá um mergulho profundo na arquitetura do sistema do PS5 e em como ele moldará o futuro dos jogos.



Assista amanhã no PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE - PlayStation (@PlayStation) 17 de março de 2020

O que esse tempo realmente significa para você, em todo o mundo, é o seguinte:

Costa Oeste dos EUA: 09:00 PST

Costa Leste dos EUA: 12:00 EST

Reino Unido: 16:00 GMT

Europa: 17:00 CET

O anúncio da Sony convida as pessoas a se juntarem a eles on-line no Blog do Playstation , o que implica que haverá um feed de vídeo para assistir, que incorporaremos aqui se pudermos.

Por enquanto, não há nada para ver, mas é provável que isso mude em breve.

A Sony não está totalmente silenciosa no PS5 até agora - sabemos que ele suporta resoluções de 8K e jogos 4K 120Hz mais amplamente, além do fato de ter uma CPU de oito núcleos.

Mas não sabemos muito disso além disso, incluindo detalhes sobre a situação do disco rígido ou um potencial novo controlador DualShock, quanto mais o custo do console.

Com base em como o Xbox Series X está obtendo suas informações e em quão cuidadoso a Sony tem sido, não esperamos descobrir tudo o que há para saber durante o evento de amanhã. Ainda assim, a Sony diz que o evento vai esclarecer como o PS5 "moldará o futuro dos jogos", então esperamos que haja grandes sugestões.