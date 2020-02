Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você pensou que o PSVR estava morto, pense novamente. Um novo relatório afirmou que uma nova unidade está em andamento.

Espera-se que o próximo PS5 funcione com o equipamento PlayStation VR existente da Sony, pois o console será compatível com os jogos PS4, incluindo os de VR. Mas o PSVR foi lançado há quatro anos e não recebeu uma grande atualização desde então - levando muitos a acreditarem que o PSVR 2 nunca será concretizado. No entanto, a Bloomberg agora pensa que a Sony está desenvolvendo uma nova versão do headset VR.

O PSVR 2 pode até ser lançado algumas vezes após o lançamento do PS5.

Infelizmente, neste momento, os detalhes são escassos, sem informações disponíveis sobre se o PSVR será totalmente atualizado para um modelo de segunda geração, completo com uma reformulação de hardware ou se será uma atualização menor. Por exemplo, um ano após o lançamento do PSVR, a Sony lançou tecnicamente um modelo mais novo com gerenciamento aprimorado de cabos para fones de ouvido e um cabo de conexão mais fino.

Ele também trouxe um processador atualizado com HDR suportado. Confira nossa análise do PSVR original aqui .

Na época, nossos editores disseram ter dúvidas sobre se a RV era "o novo 3D" e, portanto, corriam o risco de falta de interesse em casa. Mas é mágico quando bem feito, e se algum dispositivo tiver chance, então é o PlayStation VR. No entanto, em dezembro de 2019, a Sony informou que vendia apenas cinco milhões de unidades PlayStation VR. Em comparação, mais de 100 milhões de consoles PS4 foram vendidos até agora.

Aparentemente, a Sony ainda acha que vale a pena explorar o PSVR, portanto, aqueles de vocês que gostaram devem ficar felizes em saber que seu sucessor pode estar chegando.