Sonhos ainda estão chegando ao PSVR, mas ainda não há data de lançamento

Hoje, o Dreams está fora de acesso antecipado hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro, com uma versão completa para o consumidor do jogo de criação disponível nas lojas para PS4 agora.

Ele fornece aos usuários as ferramentas para criar mundos de jogos extraordinários e playgrounds criativos, para compartilhar com uma comunidade de criadores em rápida expansão. E, mesmo que você não queira se aprofundar muito na criação de seus próprios jogos, você pode apenas jogar aqueles criados por outros.

É ao mesmo tempo simples e complexo em igual medida, e tem o selo da Media Molecule da desenvolvedora por todo o lado - como é do estúdio por trás do LittleBigPlanet e Tearaway.

A única coisa que não tem é o suporte ao PlayStation VR . Ainda.

Quando vimos o Dreams pela primeira vez, durante um briefing na Paris Games Week em 2015 , houve uma conversa sobre a jogabilidade do PSVR. Mas enquanto a versão completa já está disponível e é compatível com os controles do PlayStation Move, ainda não suporta o fone de ouvido de realidade virtual.

Foi dito ao Pocket-fiapos, no entanto, que ainda está em andamento, embora sem um cronograma de lançamento definido: "Está feito, mas não temos exatamente uma data de lançamento", disse o co-fundador da Media Molecule, Alex Evans.

"Quando digo que está pronto, está muito cozido. Não sei o que Boris Johnson diria, mas sim o PSVR está definitivamente chegando."

Ele também nos explicou por que houve um atraso em trazê-lo para a realidade virtual, embora a experiência 2D pareça perfeita para ela: "Ele absolutamente funciona no PSVR. Mas o principal é que, na realidade virtual, você deseja que seja confortável Queremos que seja uma boa experiência em VR. Você não quer uma experiência em VR. Por isso, a maior parte do que estamos trabalhando são essas coisas para garantir que não seja uma má experiência em VR. Queremos que seja a melhor. possível."

Enquanto isso, o Dreams é um kit de ferramentas e uma caixa de areia verdadeiramente imaginativos que sentimos ser adequados para todas as idades. Também funciona muito bem em uma tela plana convencional e está disponível em vários revendedores para PS4 e PS4 Pro .

Nossa entrevista completa com Alex Evans, da Media Molecule, aparecerá no episódio 41 do Pocket-lint Podcast , que estará disponível para ouvir e baixar a partir de sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020.

