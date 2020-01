Novo controlador PS5 da Sony pode ter um assistente de voz a bordo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos mais certos do que nunca que a Sony lançará um novo controlador com o Playstation 5 e, de fato, será chamado DualShock 5 . De fato, temos evidências suficientes de vazamentos para sugerir que ele se parecerá muito com o atual DualShock 4 e será totalmente compatível com o PS4.

Agora, porém, temos uma indicação mais firme de que a Sony também está buscando melhorar a inteligência de seu próximo controlador, adicionando um assistente de voz às suas capacidades a bordo.

Você deve se lembrar de que isso foi divulgado pela primeira vez em setembro de 2019, quando Daniel Ahmad descobriu uma patente detalhada registrada pela empresa de videogames sobre um sistema chamado Playstation Assist:

A Sony registrou uma nova patente para um assistente de voz com inteligência artificial chamado PlayStation Assist.



Você pode inserir uma consulta e o jogo responderá dinamicamente.



Por exemplo, peça o pacote de saúde mais próximo> O jogo o marca no seu mapa. https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe - Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 29 de setembro de 2019

Agora parece que esse assistente, ou algo assim, pode realmente estar indo mais longe. Outra patente foi descoberta, desta vez na WIPO, indicando que a Sony deseja fabricar um controlador com um microfone que seja capaz de interpretar comandos e solicitações enquanto estiver em uso.

Isso levaria o alto-falante que o DualShock 4 já abriga outro nível. Como sempre, a patente tem uma formulação vaga e ampla, mas certamente parece que terá opções inteligentes. Se isso significa apenas poder compartilhar fotos em canais sociais vinculados ou se isso pode anunciar um novo amanhecer de dicas de jogos de fácil acesso e solicitações de sugestões, terá que ser confirmado com o tempo.

Com o boato de que o PS5 estreará em fevereiro antes do lançamento do Holidays 2020, é altamente provável que o design do DualShock 5 esteja muito, muito perto da final. Portanto, essas patentes podem ser fumaça ao vento - ou podem ser comprovadas muito mais do que isso em poucas semanas. Teremos que esperar e ver.