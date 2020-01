PS5 será lançado em fevereiro, revela desenvolvedor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com o Xbox revelando o design do console de última geração, o Xbox Series X , durante o Game Awards em dezembro, é apenas uma questão de tempo até que o PlayStation siga o exemplo.

De fato, há novas indicações de que não teremos muito que esperar antes de vermos o PlayStation 5 na íntegra.

O desenvolvedor e designer de jogos David Scott Jaffe, que trabalhou nos exclusivos Twisted Metal e God of War da PlayStation, revelou em um tweet que o PS5 será lançado em fevereiro: "A revelação do PS5 está a menos de quatro semanas", disse ele em resposta a um debate on-line sobre a Sony Interactive Entertainment pulando a E3 deste ano .

Ele também disse que o evento de lançamento é o "pior segredo mantido nos jogos no momento".

A revelação do PS5 está a menos de 4 semanas. A Sony sabe que os jogadores do núcleo duro estão sempre atentos a todas as informações e sabe que apenas porque o MSFT domina a conversa no momento, é fácil mudar isso quando eles estão prontos para revelar (supondo que a revelação seja boa). - David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) 16 de janeiro de 2020

A data do anúncio de fevereiro faz sentido. O PlayStation 4 original também foi exibido oficialmente pela primeira vez em um evento em Nova York, em 21 de fevereiro de 2013, antes da data de lançamento do "feriado". As especificações principais foram detalhadas e, desta vez, esperamos o mesmo para o PS5.

Certamente, a SIE precisa ilustrar seus planos em breve, com a Microsoft já disparando a primeira salva na batalha de console da próxima geração. E, ao revelar completamente o PlayStation 5 nas próximas semanas, ele combaterá qualquer negatividade causada por sua ausência na E3 2020 .