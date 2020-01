Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O controle DualShock 5, que foi lançado com o PlayStation 5 , teria compatibilidade retroativa com o PS4.

Localizada no site oficial da PlayStation France, uma lista do "DS5" fica ao lado de "DS4" em uma lista de compatibilidade para cada modelo do PlayStation 4.

Pelo menos, antes de ser mudado.

Felizmente, uma captura de tela foi capturada antes da PlayStation France atualizar seu site.

Um screengrab adicional, publicado pela Video Games Chronicle (VGC), também mostrou a versão britânica do mesmo gráfico, sem a menção do DualShock 5.

Esta é, obviamente, uma ótima notícia para os jogadores do PlayStation e representa uma verdadeira mudança de atitude da empresa. Ela raramente oferecia jogos compatíveis com versões anteriores no passado, sem falar em acessórios originais.

Também sugere que o controlador DualShock 5 poderia ser lançado antes do próprio PS5. Você pode se preparar para o lançamento, portanto.

Anteriormente, Mark Cerny da PlayStation confirmou que o headset PSVR será compatível com o PS5, mas não ouvimos nada sobre outros acessórios, para frente ou para trás.

Por outro lado, o chefe do Xbox, Phil Spencer, revelou que todos os acessórios do Xbox One serão compatíveis com o Xbox Series X, embora ainda não tenhamos sido informados se isso funcionará do contrário.