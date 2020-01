Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Sony Interactive Entertainment não estará presente na E3 2020 . Ele confirmou que a maior feira de videogames do mundo não é "o local certo para o que estamos focados neste ano".

Também não houve stand da PlayStation nem conferência de imprensa na E3 do ano passado, o que levou muitos a afirmar que o Xbox roubou o show. E isso pode ser o caso novamente, considerando que o Xbox Series X será, sem dúvida, no evento de Los Angeles, enquanto o PS5 não.

Em vez disso, relata o GamesIndustry.biz, a SIE utilizará "centenas" de pequenos eventos de consumidores para mostrar seus próximos jogos e produtos.

Nós colocaríamos um bom dinheiro no PlayStation 5 também sendo lançado em um evento dedicado ainda este ano, assim como o PS4 Pro e os modelos mais finos do PS4 estavam no final de 2016.

"Após uma avaliação completa, a SIE decidiu não participar da E3 2020", disse um porta-voz da PlayStation à GamesIndustry. "Temos um grande respeito pela ESA como organização, mas não sentimos que a visão da E3 2020 seja o local certo para o que estamos focados neste ano".

A ESA respondeu com uma declaração tipicamente otimista: "A E3 2020 será uma mostra emocionante e de alta energia, apresentando novas experiências, parceiros, espaços para expositores, ativações e programação que irão divertir os participantes novos e veteranos".

No entanto, sem o PlayStation e, provavelmente, a EA - que saiu há vários anos para sediar um evento separado em LA ao mesmo tempo -, nos perguntamos se outras grandes marcas seguirão o exemplo.